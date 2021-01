CLAVES | Vecinos aseguran que el operativo policial en La Vega fue una masacre

El operativo policial realizado entre el 7 y el 9 de enero en los barrios de la parroquia La Vega han dejado secuelas en sus habitantes. Mientras familiares de los muertos durante el tiroteo aseguran que los cuerpos de seguridad «dispararon a lo loco» a cualquier persona que veían en la calle, la ONG Provea ya califica el hecho como la mayor masacre policial ocurrida en Venezuela.

El equipo del Monitor de Víctimas del medio aliado Runrunes realizó un recorrido por las zonas que protagonizaron el operativo, donde según cifras oficiales 18 personas perdieron la vida, mientras que extraoficialmente se rumora que el número pudo ascender a 24 este domingo, 10 de enero.

En su investigación, familiares de las víctimas aseguraron que no hubo enfrentamientos, sino que los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Boliviariana (Faes) ingresaron en casas y callejones a cometer ejecuciones extrajudiciales.

Aquí cinco claves de lo ocurrido en La Vega, según el testimonio de vecinos y familiares:

1.- El terror comenzó la noche anterior, cuando sujetos vestidos de negro y con armas largas subieron hasta la cima del cerro el jueves 7 de enero. A las 9:00 pm bajaron en vehículos y por las escaleras, y en su trayecto asesinaron a cuatro personas. Algunos vecinos culpan del hecho a las Faes, mientras que otros aseguran que eran bandas de delincuentes.

2.- En los días previos, los vecinos habían denunciado la presencia de hombres armados y con granadas en la parte alta de La Vega. Aunque versiones previas identificaban a los sujetos como miembros de la banda de «el Coqui», otros aseguran que se trataba de colectivos, que también vestir de negro y usar armas largas.

3.- El operativo se realizó principalmente en las calles Zulia, El Carmen, Independencia y Las Margaritas. El comisionado para los Derechos Humanos del gobierno de Juan Guaidó, Humberto Prado, también indicó que hubo tiroteos en las calles Los Mangos, Primero de Mayo, Los Cangilones, Los Paraparos y Villa Alegre, así como en áreas boscosas y zonas que conectan con la Cota 905 y El Cementerio.

4.- 18 cadáveres ingresaron a la morgue de Bello Monte hasta el sábado, según reportes extraoficiales. Familiares también dan testimonio de otro cuerpo levantado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la calle Los Mangos, y que fue llevado a la morgue del hospital Pérez Carreño.

5.- Familiares denunciaron que la morgue de Bello Monte fue acordonada por funcionarios que, aseguran, golpearon y corrieron del lugar a las mujeres que acudieron para saber de sus muertos. También les informaron que no podrían realizar actos funerarios, pues los cuerpos serían llevados directamente al cementerio en entierros pagados por el Estado.

LEE TAMBIÉN “En La Vega estamos con pánico”, relata vecina de la parroquia tras enfrentamiento

Los muertos

Monitor de víctimas conoció las identidades de 10 de los muertos durante la masacre de La Vega. En la mayoría de los casos, vecinos relataron que se trataban de jóvenes no relacionados con bandas delictivas y que fueron asesinadas por los cuerpos de seguridad.

Yerikson José García Duarte. El joven de 32 años estaba con unos amigos en el callejón El Hueco del barrio San Nicolás, en Los Mangos, cuando fue asesinado a las 9:30 pm por el grupo de sujetos vestidos de negro. Testigos relatan que los hombres llegaron disparando a todo el veían en la calle, y aunque los muchachos lograron huir, García Duarte estaba sentado en la acera y fue alcanzado por los proyectiles. Recibió impactos en espalda y pecho, además de tres disparos en la cabeza.

Raúl Antonio Lira Sánchez. Con 25 años, era ayudante de mecánica del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Estaba en una fiesta en Los Magos cuando salió a las 9:45 pm en moto a comprar una botella junto a otra personas no identificada. Al poco de partir fueron interceptados por los sujetos armados, que los asesinaron a ambos. El cuerpo de Lira presentó seis impactos de bala.

Rafael Martínez Rojas. Era colector de autobús y tenía 23 años. A las 6:00 pm se le vio por última vez en la calle Los Cangilones. Familiares creían que estaba detenido pues un amigo con el que hablaba por teléfono escuchó el momento en que el joven forcejeó con desconocidos y un sonido de teclas. Hallaron su cuerpo al día siguiente en la morgue. El Cicpc asegura que encontraron su cuerpo a las 7:00 pm en una vía pública.

Richard Alejandro Chile Cabello. El joven de 20 años regresaba de su trabajo, en un autolavado de El Paraíso, el viernes a las 11:00 am, cuando una amiga lo interceptó en el camino y le advirtió que no subiera por el operativo. “No hombre, yo vengo del trabajo y voy a descansar”, fue lo que dijo y siguió su trayecto a su casa, en la calle El Carmen. Familiares se enteraron de su muerte por redes sociales, donde aparecía con una ropa que no correspondía a la que vestía la última vez que lo vieron.

Julio Alexander Pino Moreno (23) y Yeferson José Moreno Plazola (28). Eran carretilleros en el mercado de Coche y sostenes de su hogar de 13 personas. Pino Moreno fue interceptado por las Faes cuando bajaba con su esposa e hija de un año. Los funcionarios pegaron a la mujer contra la pared y obligaron al esposo a acostarse en el piso, donde lo ejecutaron frente a su familia. Por su parte, Moreno Plazola estaba en su casa cuando los agentes irrumpieron y sacaron por la fuerza a todas las mujeres y niños. Poco después sacaron su cuerpo con un disparo en la cabeza.

Carlos Alfredo Hernández Hurtado. El adolescente de 17 años había abandonado los estudios y desde los 15 trabajaba en una carnicería. Salió de su casa a comprar queso y luego verse con un amigo, cuando fue interceptado y asesinado en la calle Independencia.

Jonathan Useche. También de 17 años de edad, fue sacado de su casa encapuchado por agentes de las Faes y apareció al día siguiente en la morgue. Un hecho similar ocurrió con otro hombre identificado como Néstor Duarte.

Richard Alfonso Francia Francia. Tenía 29 años y era vendedor de frutas en el mercado de Quinta Crespo. Familias denuncian que fue incluido en la lista de muertes de La Vega, cuando en realidad fue asesinado de cuatro disparos frente al Hotel Novo Express de El Paraíso. Presumen que pudo ser víctima de un asalto, pues llegó desnudo a la morgue.

LEE TAMBIÉN Relatos de La Vega: “Vi una tanqueta apuntando a mi casa”

Redacción El PitazoSucesos

Redacción El PitazoSucesos