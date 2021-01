Perú | Lescano: Siempre tuvimos apoyo de la gente sin regalar nada

Lescano también afirmó que los parlamentarios de su partido, están obligados a cumplir su palabra y los compromisos asumidos en la campaña electoral.

El actual candidato a la presidencia de la República por Acción Popular, Yonhy Lescano, visitó la ciudad de Ferreñafe, ubicada en la región de Lambayeque. Durante su labor de campaña por esta ciudad brindó declaraciones contundentes en cuanto a los congresistas de su partido y sobre otros temas. Afirmó que los parlamentarios de su partido que sean elegidos en las elecciones del próximo 11 de abril, están obligados a cumplir su palabra y los compromisos asumidos en la campaña electoral.

Mencionó que principios como ama sua (no robar), ama llulla (no mentir) y ama quella (no seas ocioso) “es lo que tiene que imperar en los congresistas de Acción Popular”. A lado de los candidatos al Congreso de esta región y al Parlamento Andino, Lescano indicó que se siente contento por la campaña que está realizando en esta parte del país, que le permite llegar a la población y recibir sus muestras de aprecio. Otra de sus declaraciones fue; “Siempre hemos hecho cruzadas y he obtenido el apoyo del pueblo sin regalar nada porque eso sería pretender comprar el voto del pueblo y una traición hacia ellos”.

Cabe precisar que, durante las elecciones presidenciales del 2016, el presidente del Jurado Electoral de Especial de zona norte de Juliaca, Benny Álvarez Quiñones, informó que el partido Fuerza Popular habría vulnerado la ley electoral por distribuir tapers con el logo de la agrupación política y dinero a los pobladores de una comunidad campesina.