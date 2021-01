En las últimas horas la modelo y presentadora venezolana, Melany Mille publicó unas Stories en sus redes sociales en donde grabó el momento exacto en el que le dijo ‘Chusma y marginal’ a su actual novio, el cantante venezolano Nacho.

La polémica pareja de talentosos venezolanos se encuentra actualmente disfrutando en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, de unos días en familia luego de celebrar los 6 meses de vida de su hija Mya Michelle Mendoza Mille.

Así fue como Melany hizo uso de su cuenta oficial en la red social de Instagram para publicar varios videos en sus Stories en donde la vemos junto a Nacho en un espacio abierto de la casa de su suegra mientras el artista se encontraba cepillando sus dientes con un “tobito de agua”.

En ese momento y sin pensarlo mucho, Mille soltó: “Tan fino que te la das y lo que eres es una chusma, marginal, arrabalero”.

Ante lo que dijo su novia, Nacho no mostró ninguna molestia y solo comentó: “Mira, te voy a decir una vaina, no es que yo quiera parecer humilde, es que no hay agua”.