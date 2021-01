Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 10 al 16 de enero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 10 al 16 de enero de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Amor

Número de suerte: 139

Recuerda comenzar el año con los baños de prosperidad de tu preferencia. Te dan una nueva oportunidad para cumplir con la agenda o algo nuevo que llega a tu vida debes agregarlo a tu rutina. Escucha a tus mensajeros espirituales o a las personas cercanas que con sus concejos te puedan enriquecer. Inicios de nuevos negocios. Nuevos amigos en grupos de redes sociales y uso de nuevas plataformas. Grandes expectativas en medio de grandes silencios. Te dan la oportunidad de emprender un trabajo o iniciar un estudio nuevo.

Trabajo: Cuídate del mucho estrés que te produce lo que haces, puede que estés muy cansado. Tu Ángel de la guarda te protege, pero debes llamarlo, orarle, abrir tus puertas astrales a la protección divina.

Salud: No descuides los problemitas que vienes arrastrando.

Amor: Un mensaje esperado. Limpieza necesaria en tu casa, equilibra las energías circundantes. No permitas que alcen la voz en tu casa.

Parejas: Matrimonio en búsqueda de alegrías. Entrevistas que favorecen a tu pareja. Nuevas emociones que disfrutarás en pareja. Paseos.

Solteros: El amor se activa en tu vida si estás dispuesto y abierto. Cuidado, acuérdate que todo lo que brilla no es oro.

Mujer: Si vas hacer un gasto extra, maneja el presupuesto a conciencia. Nadie debe saber cuánto tienes o con qué cuentas, no hables de más. Atención con los cambios climáticos que pueden alterar tu humor. Ponerse al día con deudas te proporcionará más tranquilidad.

Hombre: Tú sabes lo que te conviene, no hagas a un lado a quien te ayuda a evolucionar. Invitaciones sociales. No precipites los acontecimientos si sientes que no estás preparado para asumir cambios muy profundos.

Consejo: Proyéctate hacia al futuro, pueden haber muchos obstáculos o estar muy lentas las cosas pero no permitas que nada externo te reste la capacidad de expandirte. Sobreimponte.

TAURO

Palabra clave: Paz

Número de suerte: 047

Mantén firme el deseo de ayudar a otros. No debes postergar decisiones que te benefician. Esta semana será positiva para ti en líneas generales. Algo con una mala costumbre que debes cambiar. Nuevas ideas y colaboraciones. Asistes a una iglesia o templo buscando paz. Nuevos compromisos contigo mismo que debes cumplir tratando de lograr resultados.

Trabajo: Un nuevo empleo. Contactos con alguien que ya trabajó contigo. Soluciona un par de problemas que vienes arrastrando desde el último trimestre del año pasado y estarás mejor.

Salud: Cansancio.

Amor: Luchas internas enfocado en la solución de tus problemas. Venciendo el aislamiento y la soledad. Se tranquilizará el ambiente hogareño si pones de tu parte.

Parejas: Cuídate de amigos cercanos que dicen una cosa y hacen otra. No permitas que te digan qué hacer personas externas a tu relación, resuelve las cosas puertas adentro.

Solteros: Deja los caprichos que no puedes satisfacer a placer. Gastos en tu casa que son necesarios. Préstale atención a tu intuición. Preocupado por adquirir más información o cultura.

Mujer: Alguien te dice algo que no es y lo discutes con pasión. Indecisiones por algo que tiene que ver con un dinero o gastos extras. Roces con gente intransigente.

Hombre: No llegues tarde a una reunión donde eres esperado para resolver asuntos urgentes. Prevenir agresiones, evitártelas. Criterios pragmáticos. Poca habilidad para hacer coexistir opciones opuestas. A veces malhumorado, a veces víctima, cambia la narrativa.

Consejo: Controla el mal carácter, esas reacciones te alejan a los afectos más queridos. Vuelve a tu centro de poder.

GÉMINIS

Palabra clave: Responsabilidad

Número de suerte: 226

Gratas reuniones o conversaciones con amigos. Personas jóvenes con buenas noticias para ti. Recoges lo que sembraste. Cambios que llegan a tu vida en lo laboral para bien. Utiliza tu intuición a fondo. Influencia positiva para ordenar la casa y guardar reserva sobre situaciones emocionales que te afectan. Nuevas ideas para desarrollar. No discutas con hijos jóvenes ellos deben entender por sí mismos que lo que hacen no está bien. Evita rivalidades. Confía tienes una recompensa por méritos acumulados.

Trabajo: La Estrella te acompaña en éste momento, todo tiende a salir bien. Comienza una buena racha.

Salud: Desórdenes estomacales.

Amor: El destino te favorece enormemente en el amor. Cuidado con discusiones por terceros con tu pareja. Saliendo de situaciones tóxicas.

Parejas: Cuídate de prestar dinero a persona mala paga. Repercusión positiva en asuntos amorosos.

Solteros: Compromisos en tu casa con los que debes cumplir. Feliz suceso íntimo y alegrías. Se activa el amor.

Mujer: La solución a un problema familiar. Hecho curioso con unas frutas o frutería. Haces demasiado y trrminas estresado. Alegrías por niños. Contestas llamadas pendientes. Disfrute de la intimidad amorosa.

Hombre: Cuídate de personas cercanas que realmente no sean de tu confianza. Solucionas un problema económico. Coyuntura para pedir un crédito, invertir y buscar más ganancias. Cerrando tratos economícos.

Consejo: La verdad te hará libre. No temas en buscar la verdad aunque el mundo se oponga.

CANCER

Palabra clave: Ganar

Número de suerte: 133

Inicias un nuevo trabajo o proyecto. Buscando tus ventajas. Respeta a las personas que te dan razones para vivir. Si algo no te gusta mejor te retiras. Cambio de ideas en algo que tiene que ver con tu trabajo. Reunión importante. Inicias un nuevo negocio o desarrollo. Te ayudan personas conocidas en un negocio de comida. Firma de documentos. Todo lo negativo sale de tu vida. Te preparas para un cambio. Se renuevan los círculos sociales mientras se fortalecen las verdaderas amistades.

Trabajo: Cuidado con decisiones inesperadas después de lo que dices en tu sitio de trabajo. Hombre de poder de cuidado.

Salud: Tomar vitaminasy oligoelementos.

Amor: Disgustos por malas palabras o chismes con un familiar. Flores regalos y arreglos en casa.

Parejas: Debes asistir a una iglesia y pagar algo que tienes pendiente. Cansancio mucho estrés.

Solteros: Paseos con la familia. Mujer que necesita de ti mientras tú le retribuyes amorosamente. Nuevas conversaciones. Caminos abiertos para lo que quieres.

Mujer: Llegas a un acuerdo con un abogado. Algo con un horario que te imponen. Infliencia apropiada para ordenar papeles, cobrar deudas (en mora) y poner las cuentas al día.

Hombre: Te sentirás atrapado en una situación de embarazo. Logras un equilibrio. Reunión familiar. Se impone el buen sentido de vida y la seriedad en los negocios.

Consejo: Necesitarás cierta capacidad detectivesca para que la desarrolles frente a personas o situaciones intrigantes.

LEO

Palabra clave: Bendición

Número de suerte: 001

Compra de ropa blanca. No permitas que jueguen con tus sentimientos. Cuidado con documentos que debes presentar a tiempo. Molestia en una mano. No prestes dinero. No escuches chismes repetidos. Un reto que llega a tu vida. Maneja con cuidado a una mujer que tiene doble cara. Las satisfacciones deberían vencer los problemas. Te conectarán con gente generadora.

Trabajo: Un grupo de colegas se une para ayudarte en una situación que está pasando en éste instante.

Salud: Más ejercicios.

Amor: Inestabilidad emocional. Preocupación por un familiar mujer. Las caminatas y paseos alegran del tedio y el encierro prolongados.

Parejas: Hecho curioso con una mascota que llevan de paseo en la calle. Llega algo muy esperado. No viajes de noche. Decisiones apresuradas. Situación que te obliga a distenderse.

Solteros: Mudanza y cambios que contemplas sucederán no te agarrarán por sorpresa. Recuperas inversión de un dinero. Cheque o dinero en positivo.

Mujer: Cuidado con policías o militares, resguárdate, ve bien donde estás cuando salgas a la calle. Llega un gran amor o buen compañero. No pierdas el ritmo laboral.

Hombre: Compra de alimentos y agua para la despensa de tu casa. Bendiciones que vienen del cielo. Dinero que te adeudadas al fin dan muestras de pago. Cambios estratégicos vinculados con las inversiones.

Consejo: Escucha la voz de tu yo superior, no caigas en confusión, en la tribulación un corazón contrito se convierte en dulce ofrenda.

VIRGO

Palabra clave: Reparación

Número de suerte: 2633

Estudios en crecimiento personal, nuevas luces, comprensión de la realidad. No permitas que otros te digan lo que vas hacer. Mujer amorosa, madre, hermana que te apoya en algo que quieres hacer. Deja los celos, no discutas en tu casa por inseguridades. Bienestar en tu familia por alguien que mejora de una enfermedad. En vísperas de una promisoria transformación. Hecho curioso con animales domésticos.

Trabajo: Te llaman para entregarte un dinero pendiente. Tendrás una gran bendición por empleo. Reafirmando lo referente a las buenas relaciones laborales.

Salud: Riñones, hacer exámenes. Hígado-pancreas.

Amor: Tendrás una alegría por llamada nocturna. Estarás de reposo y descansando por agotamiento mental o espiritual, trata de dormir bien y a la hora conveniente.

Parejas: Celebraciones en unión y amistad. Apenas a tu compañ[email protected] para vencer una situación. Cambios en la vida diaria que van alterando progresivamente tu agenda

Solteros: Sales de una situación de encierro. Alegraría de o con jóvenes. Protegiendo los intereses de tu corazón.

Mujer: Situación que debes vencer en lo sentimental. Puede que sientas un poco de agotamiento por estrés. Adelante, posiciónate convenientemente en una relación que te importa. Te dirán que no pares, que tomes fuerza. Mujer triste por alguien que se fue o que no está. Nueva red social o uso de plataforma.

Hombre: Te compras algo que te hacía falta o te dan un regalo. Asistirás a un movimiento de masas o estarás pendiente de uno. Sale el sol, todo brilla si logras realizarlo. Ráfaga de aciertos. Se impone el talento.

Consejo: Piensa en el futuro, planifica temas como vivienda, trabajo y propiedades para que todo sea equilibrado y no te agarren las sorpresas estando desprevenido o descuidado.

LIBRA

Palabra clave: Sabiduría

Número de suerte: 091

Llega lo esperado en lo económico, un dinerito que ayuda. Celebraciones con alegrías entre pocas personas. Viajes a otra ciudad por negocio o averiguando sobre una vivienda. Esperas algo que llega tarde pero llega. Estarás de reposo o descanso por un esfuerzo gigante. Se hace justicia. Se resuelve un problema familiar o de herencia. Todo lo negativo sale de tu vida, procura estar en elevación y en alta vibración. Cuidado con el dinero que prestas. Carreras de último minuto.

Trabajo: Buenas energías. Se estrechan vínculos con personas valiosas para ti. Algo que te favorece mucho llega a tus manos. Adaptación.

Salud: Ejercicios para fortalecer los músculos.

Amor: Te harán una invitación con mucha insinuación. Ese amor del pasado llega de nuevo a tu vida a tocar la puerta.

Parejas: Estarás en medio de una lucha. Aclarar con tu pareja las estrategias. Solución de un momento a otro. Vaje o viraje de una situación en positivo. Amigo de poder les busca.

Solteros: Alegrías en una reunión. Brilla la Estrella y la fortuna. Atiende bien a una persona que pasa fugazmente por tu casa. Caminos abiertos.

Mujer: Logras una vivienda o empleo con mucha fortuna y alegrías ó una suerte. Serás el centro de atención en una pequeña reunión. Episodios divertidos alrededor de situaciones tensas, como para liberar estrés.

Hombre: Situación de negocio que debes tener sopesar. Matrimonio o brindis privado con alegrías. Viejos amigos que retornan. Enojosos tropiezos con afectos, conviene disculparse.

Consejo: Sé optimista siempre y más por éstos días.

ESCORPIO

Palabra clave: Comunicación

Número de suerte: 039

No puedes descansar bien por los problemas que están pasando en la humanidad. Hipersensibilidad respecto a los asuntos que tocan al colectivo. Reunión con un grupo que confía en ti. Debes moverte rápido en algo que tiene que ver con un dinero. No discutas en tu casa y menos delante de los niños. Las cosas a su tiempo pero no dejes pasar una oportunidad para reiniciar. Reuniones con amigas por paseos o conferencia virtual.

Trabajo: Reunión con persona de poder o líder. Cuidado con lo que piensas hacer en beneficio de otro, puede que tu trabajo no sea reconocido. Ocúpate de hacer visible tu triunfo.

Salud: Cambio de médico. Operación ambulatoria. Podrías hacerte algo estético.

Amor: Alegrías por embarazo donde todo

sucede para bien. Firmas documentos. Operación pendiente.

Parejas: Se hace justicia, te cancelan un dinero pendiente. Te sientes atado a un sitio, no puedes hacer nada para remediarlo, por ahora.

Solteros: Cierras un ciclo e inicias otro. La Rueda de la fortuna a tu lado. Familiares pendientes de ti. Significativo lucimiento.

Mujer: Alegrías en la familia por nacimiento, fertilidad, pasión. Compra de alimentos, agua y utensilios. Conviene negociar y buscar apoyo legal. No jugar con las pasiones.

Hombre: Terminas un ciclo. Desacuerdo en reunión de donde decides irte para reflexionar y regresar fortalecido. Darle prioridad al sexo opuesto dejando de lado el ego. Disonancia hostil, pero eficaz asistencia de un ser querido.

Dinero que recibes pendiente. Evoluciones familiares.

Consejo: Céntrate es el momento de interiorizary elevar la conciencia, de realizarte como semilla estelar.

SAGITARIO

Palabra clave: Oportunidades.

Número de suerte: 203

Alguien del pasado que llega a tu vida trayendo buenas nuevas. Te dan un documento para que lo proceses o canalices. Estudios detenidos que inicias con incertidumbre. Olvida relacionarte con gente problemática, ya sabes qué esperar, pasa la página. Mudanzas. Cambios. Vences a tus enemigos. Logros y triunfos. Nuevas ofertas en un empleo viajes. Mudanza o adquisición de propiedad pendiente a mediano-largo plazo. Tendrás que lograr el equilibrio entre tu vida personal y tu vida en el trabajo.

Trabajo: Presiones en un grupo por personas que se oponen a algo que traerá beneficios. Alguien del pasado llega con sorpresas o apoyo.

Salud: Equilibrio precario o pequeño desequilibrio, lo cierto es que debes fortalecer tu salud integral.

Amor: No busques afanosamente apegarte a una pareja en este inicio de año, todo llegará solo, sin presiones. Enamoramiento circunstancial.

Parejas: Cuida más tu relación ya que hay situaciones difíciles que enfrentar y la relación saneada puede ser tú fortaleza. Debes estar pendiente de eliminar toxicidades.

Solteros: Triunfos en solitario. Dinero guardado para un fin específico. Oro. Cuídate de discusiones en el comedor de tu casa.

Mujer: Nuevos negocios. Cambios en tu vivienda. Te dan buenas noticias en medio de un momento donde crecen las expectativas. Celebraciones, copas en privado. Concertaciones dificultosas. Atarás cabos ingeniosamente, una revelación.

Hombre: Mensaje que te deja buenas noticias o algo esperanzador. Maestro espiritual que te ayuda para lograr mayor armonía, recuerda que hay maestros que no están en éste plano. Salidas para realizar compras un tanto nerviosas. Se potencia tu economía personal pero necesitas espacio para maniobrar o para saber utilizar lo mucho o lo poco que te entre.

Consejo: Es probable que bajo la triple conjunción se defina una inversión importante de tu tiempo volcado a realizar un proyecto o al cumplimiento de un sueño.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Tranquilidad.

Número de suerte: 715

Algo que te invita a investigar, buscar más y adentrarte profundamente en un tema. Cuidado, pendiente de algo en la puerta de tu casa, paquete o encomienda. Olvídate de las venganzas para que el camino se abra hacia lo que quieres hacer dejando el pasado atrás, claro que, una cosa es vengarte y otra, hacer justicia. Mudanzas y cambios en tu vida que aún están pendientes. Intento de acercamiento a padres o a hijos. Tristeza o indignación por alguna consternación acerca de lo que pasa. Mujer esotérica que te puede ayudar. Ver algunas cosas desde otras perspectivas te ayudará a equilibrarte respecto a lo que llamas real.

Trabajo: Viajes pendientes. Cambios en tu oficina. Compra de equipos o dispositivos electrónicos. Esperas algo que no llega a tiempo.

Salud: Alergias. Comezón.

Amor: Estarás más claro respecto a lo que realmente quieres y a quien quieres.

Llamadas importantes. Nuevas redes sociales y plataformas.

Parejas: Mujer que te busca y saluda te hace preguntas que quieres responder rápido y salir de ese asunto, estás muy ocupada. Hecho curioso con una mascota en la calle.

Solteros: Nuevas ilusiones, pero cuidado, debes ser claro contigo mismo. Comida especial con conversaciones y discusiones. La conjunción triple hará que tengas opciones a tu favor.

Mujer: Vivirás momentos especiales, geniales, protagonizando éste tiempo estando despierta porque eres protagonista y testigo a la vez de un cambio que te marcará. Fructífero diálogo sobre temas delicados. Interesante opción ofrecida por el sexo opuesto. Introducir cambios y tratar de mejorar el aspecto general de tu vivienda es obligatorio.

Hombre: Utiliza tu intuición en positivo, vencerás un conflicto pero ten calma, llegarás a buenos términos en un acuerdo. No creas que «no va a pasar nada» en EEUU. Las últimas y desesperadas reacciones del Big Tech te demuestran lo contrario.

Consejo: Aprovecha los regalos de la vida, bendice siempre, ora todo el tiempo.

ACUARIO

Palabra clave: Unión

Número de suerte: 964

Sientes que no soportas más incertidumbres. Piensa bien las cosas antes de actuar, analiza ventajas y desventajas. Algo que resolver con vivienda. Un gran amor o la historia de una pasión que se vuelve tóxica o cae en el distanciamiento y la frialdad. Lucharás por lo que quieres. Harás un reclamo. Nuevas noticias te aclaran algo que no entendías (noticias a través de canales alternativos). No dejes a un lado los problemas de tu familia. Noticias desde el Vaticano o declaraciones de una autoridad religiosa llamarán tu atención.

Trabajo: Te sientes seguro que podrás aclarar una situación en tu oficina dando los pasos convenientes. No hagas comentarios de tus jefes con personas que llevan y traen.

Salud: Calma tu mente.

Amor: Flores que traen armonía. Alegrías entre afectos. Regalos pendientes que llegan a sorprender. Pon orden en tu casa y cuarto.

Parejas: Cuídate de caprichos que no puedes satisfacer y las subsecuentes malcriadeces. Malestar gripal. Atiende las necesidades emocionales de tu familia. Sé consciente de quien necesita de ti.

Solteros: Asistes a una reunión y te llevas una gran sorpresa. Algo con una clave o usuario que se enreda o que debes cambiar.

Mujer: Un hombre amistoso o muy popular que te busca y te da la mano te invita a una reunión con otras personas o a una video conferencia. Factible la asistencia protectora en medio de las tensiones presentes. No te indispongas, debes estar fuerte y con la mente muy clara. Una foto de un militar llamará tu atención.

Hombre: Recibes un cuadro o foto artística que llama mucho tu atención. No desprecies los concejos que te dan sobre todo porque son gratuitos. Serás elegido en un grupo como.moderador, vocero y como parte de la directiva.

Consejo: Acepta los cambios, son necesarios para que se cumpla el plan divino.

PISCIS

Palabra clave: Escuchar.

Número de suerte: 575

Toma en cuenta las opiniones de tus colaboradores. Una nueva sociedad se perfila en tu camino. Sé sincero contigo mismo y avanza por el camino que te indica la voz interior. Estarás de reposo después de una actividad vertiginosa de un sólo día en el que quedarás agotado. Nacimientos. Matrimonios. Vítores. Harás una comida especial. Las herramientas en tus manos para encontrar nuevas plataformas y medios de expresión, no dejes pasar las cosas, atiende todo al momento. Nuevas ideas para desarrollar.

Trabajo: Recuperas algo perdido o un ímpetu que tenías apagado. Logras lo que quieres de acuerdo a los cambios que deseas. Una compra de mercancía para un negocio.

Salud: Sigues arrastrando un cierto descontrol alimentario, entra en el carril.

Amor: Debes hacer cambios en tu vida para hacer que las cosas funcionen como quieres. Mucha presión externa no hace bien a la hora de los encuentros amorosos. No dejes pasar las oportunidades en el amor.

Parejas: Todo lo esperado llega, ahora es cuestión de orden o de agenda. Cambios que se desean realizar respecto a las rutinas. Cuídate de amigos chismosos.

Solteros: Recuperando la paz y tranquilidad que necesitas para avanzar. Cuídate de salidas nocturnas con extraños.

Mujer: Buscarás la manera de incrementar tus ingresos. Cuídate de traiciones de un colaborador del que no te confiabas mucho. Cuidado con lo que dices públicamente, recuerda que están cercenando nuestras libertades pero mantente aguerrida.

Hombre: Cuidado con tus palabras, son decretos. Una persona cercana que te busca por algo relacionado con un viaje, flete o mercancías, enceres que se envían de un lado a otro. Granjeándote nuevas oportunidades. Verás cómo se revela la demencia de los globalistas ante tu propio despertar de conciencia.

Consejo: Dedícale más tiempo a tus seres queridos, aunque convivas con ellos te hace bien salir un poco de la rutina y hacer algo diferente.

