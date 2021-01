Adriana Azzi: Horóscopo del 11 de enero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 11 de enero de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Maestro.

Número de suerte: 934

La suerte de tu lado. Busca la energía que necesitas. Enfrentas una situación familiar. Enamoramientos. Amigos pendientes de ti. Se feliz donde estas y con quien estas. Recibes un detalle que te emociona. Estabilidad. No pienses tanto para hacer las cosas. Cansancio, haces muchas cosas.

Trabajo: Hombre de poder que te busca. Reuniones con personas importantes. Cambio de empleo.

Salud: Estrés.

Amor: Romance. Evita ser irritable. Oportunidad de conocer a la persona esperada. No hay pareja perfecta.

Parejas: Algo con compras para el hogar. Mudanza. Llega una persona con mucha sabiduría.

Solteros: Nuevas oportunidades nuevos proyectos. Hecho curioso con unos alimentos. Alguien escucha tu pedido.

Mujer: Buscaras un cambio a tu vida. Aunque no lo creas la suerte te sonríe aprovéchala. No luches por lo que no vale la pena.

Hombre: No pierdas las esperanzas. No juzgues sin saber. Estarás pensando mucho para hacer algo.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Tauro

Palabra clave: Momento.

Número de suerte: 288

Ten fe los sueños se hacen realidad. Algo con una vivienda que se concreta. Pendiente todo lo que brilla no es oro. Época de hacer las cosas. Crecimiento en lo económico. Nuevos proyectos con compañero. Ten preocupación en escándalo público. Cambios y trasformaciones positivo.

Trabajo: Llega algo inesperado. Cambio necesario. Reunión por decisiones apresurada de cuidado.

Salud: Tristeza.

Amor: Una relación de amistad se convertirá en una relación amorosa. Nostalgia por una ausencia.

Parejas: No te separe de esa persona. Celebraciones y alegrías. Compra de copas. Llega dinero extra.

Solteros: La prosperidad a tu lado. Sorpresas alegrías. Aumento en algo que quieres. No te dejes llevar por los celos.

Mujer: Vas a una casa donde tendrás muchas alegrías. Te reconcilias con personas del pasado.

Hombre: Luchas por lo que es tuyo. Te recuperas de un rompimiento. Aumentan tus ingresos. Superas perdidas.

Consejo: Perdonar es importante.

Géminis

Palabra clave: Espacio.

Número de suerte: 074

Aprovecha la paz y el silencio para proyectar lo que quieres. Deja las dudas adelante ten confianza en ti. No pierdas el tiempo con algo que no funciona. Preparación en lo educativo. Te reirás mucho con una persona conocida en una reunión. Cuida más tu salud. Llamada importante.

Trabajo: Debes adelantar un trabajo urgente. Te ofrecen un empleo. Te ofrecen un nuevo negocio.

Salud: Evita deprimirte.

Amor: Emociones profundas. Cuidado con las mentiras. Distanciamiento. Bodas o compromisos.

Parejas: Ten calma y ve poco a poco. Inicias estudios. Claridad en tu camino. Comunicación efectiva.

Solteros: Cancelas facturas pendientes. Celebraciones. Alegrías. Cuidado con indigente en la calle.

Mujer: Te buscan por una venta de bienes. Nuevas conexiones. Deja el estrés. Cancelas deuda pendiente.

Hombre: Tendencia a superar depresiones. Una nueva rutina en tu vida que te da éxito. Ascensos. Se activa el amor.

Consejo: Trata a otros con justicia.

Cancer

Palabra clave: Secretos.

Número de suerte: 889

Pensamientos confusos en lo personal. Nuevos proyectos. Atiendes a un abuelo (a). Cuidado con las mentiras. Grandes decisiones con buenos resultados. Mantente firme no permitas que las dudas te arropen. Has las cosas que quieres. Compra de ropa blanca. Se hace justicia en todo.

Trabajo: Cuidado con compañero y un problema personal o laboral. La prosperidad se activa.

Salud: Desgano

Amor: Regalo inesperado. Uniones perdurables. Estarás conquistando todo lo que quieres en el amor.

Parejas: Gasto que debes hacer que es necesario. Algo con una cita. Llevaras propuesta a tu pareja.

Solteros: Estas deteniendo el inicio de unos estudios. Regalos de flores. Visitas una iglesia. Se positivo (a).

Mujer: Cuida más tu salud. Buscas estabilidad. Algo que das para ayudar que te trae buena suerte. Seducción imprevista.

Hombre: Inicias un negocio o algo nuevo en la economía. Esa persona especial te ayuda.

Consejo: Nadie es tu complemento.

Leo

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 444

Unión familiar. Reunión por un empleo o negocio. Crecimiento económico. Pon entusiasmo en lo que haces. Dale seguridad a tu pareja. Asistirás actividades deportivas. Es mejor no hacer comentarios de otros. Sales de vacaciones. Preocupación por tu futuro. Te recuperas anímicamente.

Trabajo: Buena suerte por apoyos que tienes en algo que haces. Nuevas oportunidades.

Salud: Ver caída del cabello.

Amor: Se activa tu vida social. Evolución personal. El amor a tu lado y no lo quieres ver.

Parejas: Reunión con socios. Nuevas órdenes. Un paso a otra cosa. La pasión de tu lado.

Solteros: Nuevas transformaciones. Sale el sol. Hay cambios positivos. Debes activar tu vida espiritual.

Mujer: Alguien se va de tu lado y hay una nueva evolución en tu vida. Debes estar pendiente de un pago que debes hacer.

Hombre: Deja las energías negativas o personas cercanas. Compras necesarias para tu casa.

Consejo: Da siempre lo mejor de ti.

Virgo

Palabra clave: Entendimiento.

Número de suerte: 002

Se constante en lo que quieres ganar. Tendrás mucho sacrificio que luego tiene recompensa. Escucha lo que te dicen de un empleo. Busca lo más importante que debes hacer. Pon en orden las prioridades. Amigos que te necesitan. Momento de recoger los frutos. Evita hacer comparaciones.

Trabajo: Nuevas negociaciones. Debes ampliar en lo que estás haciendo. Compra de libros. Algo con socios.

Salud: Sin novedad.

Amor: Sensibilidad. Aprovecha la protección divina y acepta la llegada del amor. Lagrimas pasajera.

Parejas: Acuerdos en la familia. Buena conversación por situación de negocio. Hermana que te busca.

Solteros: Recoges lo que sembraste. Fuerza y empuje especial. Atiende a tus muertos. Alguien del pasado que llega.

Mujer: Buenas noticias. Cosas inesperadas. Busca la verdad del sitio de donde sale. Te asocias con personas nuevas.

Hombre: Cambios de ideas. Inicias estudio por trabajo. Compra de vehículo o cambio de ello.

Consejo: Se bueno (a) aunque creas que no se lo merecen.

Libra

Palabra clave: Recuerdos.

Número de suerte: 212

Todo llega a su momento. Se activa el amor a tu lado. Suerte en lo laboral. Llega algo positivo en tu camino. Te alejas de tu casa por motivos laborales. Debes descansar un poco más. Busca las prioridades. Escucha tu intuición. Invitación de unos amigos por algo político. Decreta lo que quieres.

Trabajo: Hablaras con un jefe o director para aclarar tu trabajo. Salida con compañeros más temprano.

Salud: Estrés.

Amor: Romance en tu entorno. Amor especial en tu vida. Querrás estar solo (a). Buscas paz y armonía en tu vida.

Parejas: Nuevas idea. Una nueva vida en tu camino. Algo con un cheque o pago que no se hace. Alguien cercano te desea.

Solteros: Tranquilidad. Suerte. Gastos escolares, pero te llega el dinero. Nuevas ideas.

Mujer: Aléjate de personas conflictivas. Un nuevo sol. Compras importantes. Cuídate de gastos innecesarios.

Hombre: Riqueza espiritual. Momento de esfuerzo. Tomate las cosas con calma. Nuevas oportunidades.

Consejo: Escucha música eso te relaja.

Escorpio

Palabra clave: Sabiduría.

Número de suerte: 495

Te plantea un futuro. No estarás de acuerdo con algo que sucede en tu entorno. La rueda de la fortuna a tu lado que te trae buenas energías. Aléjate de personas conflictivas. Nuevas oportunidades en lo económico. Reunión con mujeres de poder. Compras inesperadas. Celebración.

Trabajo: Si se unen todo el grupo por lo que luchan, estarás más fuerte. Olvida esa persona conflictiva.

Salud: Malestar de alergia.

Amor: Querrás vivir nuevas experiencias en el amor. Encuentros románticos. Llega una mujer con cambio a tu vida.

Parejas: Relaciones profundas y sinceras. Apoyas a personas que se separan para un mejor entendimiento.

Solteros: Ganaras una competencia. Tus gastos aumentan ya que tienes que mudarte de donde estas.

Mujer: Te encuentras a personas muy queridas en la calle. Nuevos procesos románticos. Asistirás a una boda.

Hombre: Compra de vehículos. Inicias un negocio de venta. Relación con compañero que trae beneficio.

Consejo: Leer salmo 91.

Sagitario

Palabra clave: Aprendizaje.

Número de suerte: 000

Pendiente con lo que sucede en tu entorno. No te quedes detenido (a) donde estas. Todos los sacrificios que has tenido vas a ver tus beneficios. Buenas energías en esta semana. Hermana que necesita de ti, unión estabilidad. Brindis. Alegrías con hijos. Te esfuerza por lo que quieres.

Trabajo: Escucha lo que te dice alguien que te aconseja. Nuevo cambio en lo laboral. No te detengas.

Salud: Malestar general.

Amor: Te dicen palabras amorosas. Compra de un regalo muy llamativo. Se mejora una relación familiar.

Parejas: Negocio que se estabiliza. Algo con administradora. Situación repentina que superas. Asesoría productiva.

Solteros: Logro de ambiciones. Pendiente con transacciones por negocio. Conversación con representante de un colegio.

Mujer: Muchas bendiciones. Ayudaras a una persona en una reunión. Alegrías por hijos. Visita a sitio espiritual.

Hombre: Dudas para invertir con un familiar. Procesas un permiso. Mudanza o cambio temporal.

Consejo: Revisa bien lo que haces.

Capricornio

Palabra clave: Compresión.

Número de suerte: 313

Recibes un pago pendiente y solucionas tu situación económica del momento. No discutas con las personas que trabajan contigo. Concéntrate en lo que haces o quieres. Cambios inesperados que debes tomar. Mejora tu vida personal. Una persona que te ofrece un cambio muy positivó.

Trabajo: Pendiente con el trabajo que debes hacer. La abundancia en este día. Se activa la prosperidad.

Salud: Visitar el odontólogo.

Amor: Felicidad por decisiones de tu pareja. Nuevos inicios en tu vida que todo mejora y te sientes feliz.

Parejas: Asistes a evento deportivo con tu pareja. Compartes con alguien que te gusta. Debes ser honesto (a) con tu pareja.

Solteros: Trabajas mucho para pasar la recesión con los tuyos. Te llaman y te dan la noticia de un familiar.

Mujer: Logros triunfos. Concretas un negocio. Estarás activa en compras de mercancía de alimentos.

Hombre: Alcanzas tus objetivos. Cuidado con un dinero que puedes perder o dejar en un lugar. Te mantienes en un círculo de amigos.

Consejo: No tropieces con la misma piedra.

Acuario

Palabra clave: Conocimiento.

Número de suerte: 908

Se activa el amor. Buenas noticias. Llamadas esperadas. Noticias por un embarazo. Debes tener confianza en lo que estás buscando. Se te abren los caminos para tu prosperidad. Hombre amiga que te plantea un negocio. Nuevos inicios. Dinero que llega. Cuidado con quien estas.

Trabajo: Bendiciones en esta semana lo esperado llega. Alegrías. Triunfos. Deja los miedos di lo que sientes o necesitas.

Salud: Masajes por Terapias.

Amor: Hijos que reclaman más tu atención. Alegrías con un sobre que recibes por invitación.

Parejas: Te mudas cerca de tu familia, que te trae conflicto con tu pareja. Los negocios pueden tener baja.

Solteros: Debes creer en lo que eres y quieres. Vences intriga de mujer cercana. No permitas que otros te hagan dudar.

Mujer: Tratamiento capilar. Arreglo de una nevera. Revisa donde duermes. Pareja estancada logra vencer todo el obstáculo.

Hombre: La estrella te acompaña. Haces muchas cosas a la vez. Algo con lo político que sales adelante.

Consejo: Lucha por lo que quieres.

Piscis

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 581

Nuevas conversaciones con un socio donde llegas acuerdo. Atiende a tus difuntos. Lo que esperas llega. Recoges lo que sembraste. Alegrías. Decisiones apresuradas. Pendiente en la calle. Bendiciones que recibes a diario. Reunión con socios que llegan a cuerdos. Caminos abiertos.

Trabajo: La estrategia que estas aplicando te funciona. Tú eres un profesional en lo que haces.

Salud: Dolores en los pies.

Amor: Bendiciones espiritual. Una persona que llega a tu lado y te da felicidad. Lo detenido avanza.

Parejas: Esta marcado un cambio que será inminente. No discutas en la calle. Intranquilidad por decisión.

Solteros: Estarás pendiente de alguien que tiene problemas. Cuidado abre bien los ojos y ve lo que pasa en tu entorno.

Mujer: Limpia tu casa con incienso. Debes involucrarte más con tu pareja. La vida continua levántate.

Hombre: Debes limpiar tu casa con algo que suene mucho. La suerte a tu lado en el azar.

Consejo: Trata a los demás como quieres que te traten a ti.

Noticias al Día y a la Hora

Por Reporte Confidencias