EEUU | Biden dice que no tiene miedo de jurar su cargo al aire libre el día 20

El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, aseguró este lunes que no tiene miedo de jurar su cargo el próximo día 20 en el exterior del Capitolio, como es tradición, después del asalto violento a la sede del Legislativo por simpatizantes de Donald Trump y de las amenazas de radicales en internet.

«No tengo miedo de juramentar al aire libre», aseguró Biden hoy durante una aparición pública en la que recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Folks, I just received the second dose of my COVID-19 vaccine — and just like the first dose, it was safe, quick, and painless.

I urge everyone to get vaccinated once it’s your turn. Because only together can we save lives and beat this virus. pic.twitter.com/w1m8gEh2iL

— Joe Biden (@JoeBiden) January 11, 2021