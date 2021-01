España | el 20% de las fábricas suspenden turnos por el temporal

La borrasca Filomena ha puesto en jaque al sector de la automoción en las últimas horas. Las fuertes nevadas y las bajas temperaturas han provocado que el 20% de las factorías en España suspendan turnos ante la falta de suministros, mientras el resto de plantas no han presentados problemas pero el sector no descarta tomar nuevas medidas en función de cómo evolucione la situación del temporal. En concreto, Seat Martorell, Renault Valladolid, Renault Palencia, Nissan Barcelona, Volkswagen Navarra, Mercedes Vitoria, Iveco Valladolid y Ford Almussafes no se han visto afectadas por la ‘gran nevada’.

La planta de PSA Madrid acumula tres días de parón, ya que la dirección tuvo que desactivar la fabricación el sábado 9 de enero y ha desconvocado tanto los turnos de este lunes como los de este martes. Un parón que provocará perdida de más de 200 unidades al día.

Por su parte, las factorías del Grupo PSA han sido las grandes golpeadas por los efectos de Filomena, tal y como ha confirmado la compañía a OKDIARIO. «Los problemas para circular debido a la borrasca y el bloqueo en las vías de comunicación por la nieve han impedido el transporte de suministros a la plantas tanto a las planta de Vigo, como de Madrid y Zaragoza», explican.

«La factoría se ha visto afectada por las dificultades que tienen muchos de los proveedores asentados en zonas azotadas por ‘Filomena’ y que se suma a los problemas que han tenido los trabajadores para ocupar sus puesto de trabajo con las carreteras cortadas por el hielo y las calles llenas de nieve».

«La imposibilidad de que los camiones llegaran a la planta de Vigo con los componentes ha hecho que se anulase el turno de este domingo, en el que trabajan unos 700 operarios, de la línea en la que se ensamblan las furgonetas de las marcas Citroën, Peugeot, Opel y Toyota», explican fuentes de la compañía. No obstante explican que en estos momentos, «se trabaja con normalidad en la fábrica, y que la empresa tomará decisiones en función de cómo evolucione la situación, por si fuera necesario volver a ajustar los turnos».

PSA Madrid frena su producción

Sin embargo no ha sido la única factoría del fabricante automovilístico galo afectada por los efectos del temporal. La planta de PSA Madrid acumula tres días de parón, ya que la dirección tuvo que desactivar la fabricación el sábado 9 de enero y ha desconvocado tanto los turnos de este lunes como los de este martes. Un parón que provocará perdida de más de 200 unidades al día en un contexto marcado por la caída de los ensamblajes por la crisis del coronavirus.

PSA Figueruelas también ha sufrido los estragos de las nevadas y las temperaturas bajo cero con el parón este domingo en el turno de noche de la linea en la que se produce el Opel Corsa y la del Crossland X y el Citroën C3 Aircross, por falta de piezas. Un escenario que ha obligado al fabricante galo a producir 1.600 unidades menos en España en tan sólo tres días por los efectos del temporal por la falta de suministros de sus principales proveedores.

Iveco Madrid, en jaque por Filomena

Además de las tres plantas del constructor francés, se ha visto afectada por el temporal Iveco Madrid, que ha dejado de fabricar este lunes y tendrá que parar los dos turnos que hacen S-Way y Trakker también mañana. De este modo, se dejarán de ensamblar más de 220 camiones que estaban previstos, justo cuando el centro de Barajas se reincorporaba a la actividad, tras las vacaciones de Navidad.

El resto de plantas de montaje en España no se han visto afectadas por los estragos causados por el temporal. Seat Martorell, Volkswagen Navarra, Mercedes Vitoria, Iveco Valladolid, Nissan Barcelona, Ford Almussafes y Renault Valladolid comenzaron a trabajar este lunes sin incidencias tras el fin de las vacaciones de Navidad. No obstante, algunos fabricante han explicado a este diario que no descartan parar o suspender turnos ante la falta de suministros por el temporal.

Mientras, la factoría de Renault Palencia no retomará la producción de la planta hasta el próximo jueves por lo que, fuentes de la compañía, no prevé ningún problema de suministro en la ‘arrancada’ con el fin de las vacaciones de Navidad.