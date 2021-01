Julio Castro: Tenemos en el país un aumento progresivo de contagios de Covid-19 en este momento #11Ene

Estamos en estos momentos en un aumento progresivo de casos, que nos hace predecir que en los próximos meses, vamos a tener una situación muy parecida a la que tuvimos en el mes de agosto, afirmó el doctor Julio Castro, infectólogo al referirse específicamente el caso venezolano.

Admite que ciertamente existe un a relación directa entre las medidas de flexibilización y el aumento de los contagios de la COVID-19 y esto ha ocurrido no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo..

Afirma que con la flexibilización de todo el mes de diciembre, se dio la sensación de que la situación se había acabado, que las personas podían hacer lo que quisieran y eso en general, voluntariamente o por desacierto de los voceros oficiales, fue lo que la gente percibió y la situación no era para eso, recordando que ya existían experiencias en Europa cuando al rebajar las medidas iban a aumentar los casos.

“Lo sano habría sido vamos a cierto grado de relajamiento de las medidas porque viene diciembre, pero tenemos que hacer énfasis en el control de la cantidad de personas en las casas, en los tapabocas, las medidas de distanciamiento físico, lavarse las manos frecuentemente y creo que no fue suficiente”, afirma.

En relación con la adquisición de productos para la COVID-19 en las farmacias y los elevados precios que se denuncia, Castro destaca que la Sociedad Venezolana de Infectología produjo un documento de cual es el estatus de tratamiento en el mundo en este momento, es un documento mancomunado, donde hubo aportes de muchos infectólogos de todo el país, y se publicó en loe medios en un formato muy potable para el que no es médico, allí no hay cosas complicadas.

“Y lo voy a poner fácil, las personas que pueden quedarse en sus casas porque el grado de afectación que tiene la enfermedad sobre él es suficientemente leve, esa persona no tiene ningún tratamiento y solo debería utilizar Acetaminofén o Ibuprofeno para el malestar y la fiebre, no hay ningún antibiótico, no hay ningún menjurge, no hay ninguna combinación de cosas raras, eso no existe; los pacientes que si deben hospitalizarse porque tienen insuficiencia respiratoria, su grado de compromiso pulmonar es tal, requiere un protocolo que tienen que manejar los pacientes hospitalizados con los médicos, eso no lo puede hacer en su casa, entonces estos son los dos grandes grupos; la mayoría de los pacientes, un 75% y 80% se los pacientes se manejan en sus casas con medidas generales, entonces nosotros alertamos a la población y lo hemos dicho hasta la saciedad, no hay un tratamiento específico, no hay soluciones mágicas, cuídese en su casa, aíslese, use tapaboca, esas son las normas que seguimos utilizando”, afirmó.

Dijo que hasta ahora no se ha demostrado uso de un medicamento antiparasitario denominado Ivermectina, que se ha estado utilizando en Venezuela, desde hace más de 30 años, tenga algún efecto real sobre la COVID-19 ni en materia de prevención ni de tratamiento, advirtiendo que hasta tanto no se hagan nuevas investigaciones se trata de un medicamento para uso solamente en parásitos y no tiene ningún valor en el tratamiento del coronavirus en su estatus actual, afirmó el el Circuito Éxito.