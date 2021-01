Atletas reciben muestra de agradecimiento del pueblo de Nueva Esparta por su trayectoria

“Soy un atleta de alto rendimiento y victorioso”, dijo el gobernador del estado Alfredo Díaz en el acto de reconocimiento a glorias deportivas de la entidad

Más de 70 exatletas, entrenadores y dirigentes se reunieron para recibir un sencillo pero significativo homenaje por su trayectoria deportiva, y el justo reconocimiento del pueblo de Nueva Esparta de manos del gobernador Alfredo Díaz.

A la Residencia Oficial de Gobernadores en La Asunción llegaron glorias que han dejado en alto a la entidad dentro y fuera del país. No es fácil reunir en un acto a estrellas del beisbol venezolano como Ubaldo Heredia, Gilberto Marcano, Amalio Carreño, Virgilio Velásquez, Antonio Córdova, Alexis Heredia y Fernando Guerra, o una leyenda del ciclismo como Pedro Cartaya, o bien a los promotores de Guaiqueríes de Margarita como Amalio Romero y Carlitos Acosta, por solo mencionar algunos de los que fueron reconocidos en este acto.

El gobernador Alfredo Díaz un exatleta de alta competencia, en un sentido y emotivo discurso, recordó algunas de sus vivencias como deportista integrante de la selección de fútbol del estado. Algunos de sus excompañeros estaban ahí como Francisco “Cagui” González, José Daniel Marcano, José Gregorio González, Leomar González, Elizardo Pérez quien fue ficha de la histórica oncena del Pepeganga Margarita. Así como también dos baluartes del fútbol en el estado Alfredo Díaz Narváez y Angel Marcano, quienes a su edad aún están activos organizando y promoviendo el balompié insular.

“Desde niño mi padre me inculcó que tenía que ir a la escuela y a un campo deportivo, porque estoy seguro que usted va a triunfar en la vida”, dijo el mandatario regional al referirse a su padre, y ese mensaje es una constante en cada una de sus intervenciones en actividades deportivas para motivar a los padres que lleven a sus hijos a practicar algún deporte.

“Hoy yo me siento identificado plenamente, porque como atleta siempre quise ser el mejor y para ser el mejor uno se prepara. Yo asumí la carrera política, con la bendición de Dios y la confianza de un pueblo que me ha dado la oportunidad de gobernar, y siempre he puesto como ejemplo lo que viví. Para lograr las cosas hay que entrenar, hay que prepararse y para estar en el cuadro de honor hay que ser el mejor”.

Como lo hicieron los hombres y mujeres que a quienes se honró con un reconocimiento entre ellos Antonio Osío, Ulises Hernández, Asisclo Hernández, Ennio Mérida, Gisela Vidal, Maritza Cardona, Pedro Cardona, y el gran corredor de fondo Rubén Maza. Así como Antonio Velásquez, Cruz Lairet, José Luis Morales, Luis Lairet, Luis Sosa, Omar Fernández, Angel Salgado, Dámaso Rodríguez, Nelson Rodríguez, Venancio Salgado.

“Más que entregarles un reconocimiento como gobernador, hoy estoy representando el gentilicio, el amor y el agradecimiento que el pueblo de Nueva Esparta tiene hacia todos ustedes, gracias por dar lo mejor y representarnos dignamente en otros países”, expresó el mandatario regional.

AGRADECIDOS

El acto comenzó con la bendición de los atletas a cargo del capellán de la Gobernación, el padre Humberto Gamboa. En el presidium acompañaron al mandatario regional, el secretario general de gobierno, Nicola Penna, y el presidente del Iasdebne, Aníbal Cedeño. También se rindió un homenaje al recientemente desaparecido amigo del deporte Daniel Hernández, a quien se tributó un minuto de aplausos y su madre, esposa e hijo recibieron una placa de reconocimiento “Daniel siempre fue un amigo, un hombre responsable, siempre a nuestro lado contribuyó a hacer del deporte lo mejor. Desde donde estés mijo querido, siempre te recordaremos”, dijo el gobernador.

El presidente del Instituto de Deportes, Aníbal Layo Cedeño expresó que las glorias deportivas son la guía de las nuevas generaciones y por eso los invitó a continuar exteriorizando sus conocimientos para que los niños y jóvenes se conviertan en hombres y mujeres de bien

En nombre de los homenajeados, el expelotero profesional Virgilio Velásquez agradeció al gobernador Alfredo Díaz por la iniciativa de agasajar en vida a los que dieron todo por el estado y el país en cada una de sus disciplinas. “Alfredo también fue atleta de alta competencia y conoce las penurias por las que pasa un deportista. Es uno de nosotros y sabe, porque lo ha vivido, todo lo que se hace para llegar a la meta o cumplir el objetivo de ganar un campeonato”.

También recibieron sus placas Aníbal Layo Cedeño, Amalio González, Euris Gómez, Manuel Ysasi, Alba Anaya, Dilcimer Brito, Eduardo Riveros, Hugo Anaya, Marilyn Amorín, José Rojas, Edgar Mata, Randy Frontado, Johana Marcano, Luis Figuera, Víctor Vásquez, Cruz Bermúdez, Pamela Faneite, Federico Lunar, José Luis “Ñala” Fermín, Francisco Noriega, Aldo Pusticcio, Alfredo Pereira, Gabriela Da Silva, Eudelys Figueroa, Lisbeth Caraballo, María de Lourdes Peche, Yasmín Cedeño, Ronald Rodríguez Suniaga, Carlos Chirinos, Francisco Noriega, Félix Guerra, Faustino Luna, Orangel Mata, Cecilio Campos, José Núñez, Euris Gómez, Luis Gerónimo Salazar y Roseliano Ávila.

Por último y como sorpresa la directiva del Instituto de Deportes entregó una placa al gobernador Alfredo Díaz Figueroa por su trayectoria como atleta de alta competencia, representando al estado como integrante de la selección de fútbol en campeonatos y juegos nacionales.

Prensa Gobernación Nueva Esparta

Reporte Confidencial