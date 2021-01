Colombia ¿Lo ha visto?, Eider Andrés Acevedo Cossio de 16 años está desaparecido

Eider Andrés Acevedo Cossio, de 16 años de edad, está desaparecido desde el pasado 9 de enero.

Desapareció en el Barrio Popular Dos de Medellín – Antioquia.

Al momento de su desaparición, llevaba Camiseta color gris con estampado en la parte de adelante color negro y rojo, buso color azul oscuro con estampado en la parte de adelante “NIKE”, pantalón jean color azul , pantaloneta color blanco con negro, tenis de cuero color blanco, gorra negra.

Contextura: delgada, color piel cara: blanco, forma cabello: liso, color cabello: castaño claro, longitud cabello: corto, contorno cara: ovalada, nariz: achatada, color ojos: cafés, tamaño ojos: medianos, boca: grande, labios:

gruesos, de 1,50 de estatura.

Si tiene información que contribuya a dar con su paradero, se puede comunicar al grupo de desaparecidos del CTI de la Fiscalía en el número: 5903108 EXT – 41665 – 41709 – 41825 o al celular 3104944501.

