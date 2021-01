Evita irritar la piel de tus axilas con este desodorante casero y natural

Si los desodorantes comerciales afectan la piel de tus axilas, no lo dudes más. Ahora puedes probar haciendo un desodorante casero y con ingredientes naturales. El mismo no irrita la piel, es antiséptico y antibacteriano. Además, está libre de químicos, no provoca alergias y te resultará muy económico.

Paso a paso para hacer un desodorante casero y natural.

La receta contiene piedra de alumbre. La misma crea una capa transparente que, al aplicarla, evita la formación de bacterias por el sudor. Estas son las que hacen que aparezca el mal olor. ¿Sabías que el olor no se produce por el sudor sino por la acumulación de bacterias en la zona? El siguiente desodorante deja que la piel expulse el sudor, pero evita que las bacterias vivan.

Ingredientes:

20 gr de Crema base hidratante

8 gr de glicerina vegetal

1,6 gr de piedra de alumbre en polvo

40 gr de Agua desmineralizada

0,5 gr esencia aromática pepino-aloe

1 gr de Goma Xantana

0,5 gr Sharomix

Envase roll-on

Utilizarás una crema base hidratante y glicerina para que el desodorante sea suave e hidrate la piel. Esto evitará picores en la zona y que se reseque la piel. La esencia aromática es a tu elección; la de pepino-aloe vera es muy fresca y agradable.

Procedimiento:

Pesar en un recipiente el agua desmineraliza y llevar a calentar. En otro recipiente pesar la glicerina vegetal y añadir la goma xantana. Remover hasta que quede bien disuelta la goma. Incorporar a esta mezcla la crema base hidratante y las gotas de esencia aromática. Mezclar de nuevo. Sobre el agua calentada al principio añadir el alumbre en polvo y agitar para disolverlo bien. Vertir esta mezcla sobre la mezcla anterior de crema y goma xantana. Agitar hasta conseguir una crema homogénea. Envasar el producto terminado y ya lo tendrás listo para poder utilizar.

Por: Reporte Confidencial