Hematólogo suspende consultas por daño de aire acondicionado en hospital de El Tigre

El Tigre.- La consulta de hematología en el hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre, sur de Anzoátegui, fueron suspendidas desde este lunes 11 de enero ante el daño del único aire acondicionado que tiene el área.

Así lo confirmó a El Pitazo el médico hematólogo Fernando Guevara este martes, 12 de diciembre, al referir que desde finales de octubre el aire acondicionado del área de consulta de hematología se dañó y que aunque han pasado reportes y ha hablado con directivos del sector salud no les han resuelto el problema.

«En la consulta de hematología atendemos a pacientes con linfomas, leucemias y mielomas enfermedades hematológicos que tenemos la obligación de atender. Son pacientes de El Tigre, Cantaura, Anaco y hasta de Barcelona a los que le aplicamos la quimioterapia», dijo.

El también secretario del Colegio de Médicos en la zona sur de Anzoátegui destacó que no tuvo otra opción que tomar esa decisión a pesar de que esto significa la paralización de tratamientos de quimioterapia a unos 25 pacientes.

«En estos días el aire se congeló y botó una gran cantidad de agua y el consultorio se inundó, además el calor es insoportable. Eso nos llevó a suspender la consulta hasta que resuelven el problema del equipo», apuntó Guevara.

Indicó que no están aplicando quimioterapia porque no puede tener a un personal en un ambiente cerrado desde las 7:00 am hasta las 12: pm y de lunes a viernes ya que esto genera muchos problemas. Además destacó que en el caso de los pacientes algunos requieren de cuatro a cinco horas de tratamientos y no los pueden someter a un ambiente con calor.

«No lo hacemos porque no queremos, lamentamos mucho esta situación porque a uno le afecta sobre todo por los pacientes oncológicos a los que no podemos darle la atención a pesar que la necesitan», agregó el especialista.

Guevara apuntó que el mismo problema presenta el banco de sangre, donde no hay aire acondicionado porque está dañado. Sin embargo, criticó que el personal del Instituto de la Salud (Saludanz) acudió en diciembre al hospital para revisar los aires de emergencia pediátrica y quirófanos pero no lo hicieron con el de la consulta de hematología y el banco de sangre.

El Pitazo trató de contactar al director del hospital de El Tigre, Gilberto Borges, pero no sé logró.

Marinelid MarcanoOriente

