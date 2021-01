Lucía Méndez revela por qué terminó con Luis Miguel

Sin duda Luis Miguel tiene una larga lista de conquistas incluyendo a Aracely Arámbula y pasando por Lucia Méndez, quien recientemente ofreció una entrevista donde se sinceró sobre su romance con el «Sol de México».

En una entrevista con Yordi Rosado, Lucia Méndez dio detalles de lo que fue su relación con el cantante, cuando él tenía 17 y ella 30 años, a quien rechazó desde un principio pues sabía que no durarían mucho.

La actriz relató que se conocieron tras un festival en Miami con Raúl Velasco, en el que ella partició; Luismi llegó vestido de smoking, con una botella en la mano, a su puerta de la habitación de hotel.

“Me tocó la puerta y yo con los pelos parados. Me estuvo platicando pero no pasó nada. Yo lo veía como un chavito. Me dijo que tenía 20, yo 30, no, ¡qué flojera! Total, se fue. No pasó nada, ni un beso me dejé”, comentó con humor.

Sin embargo, la insistencia del artista logró conquistarla y finalmente fueron pareja por algunos meses, describiendo esa época como los mejores besos que haya tenido.

“Era tan amable, tan atento, tan todo, que sí caí. Anduvimos como tres, cuatro meses. Había muchísima atracción. Me sentía rara porque yo le llevaba 10 años, aparentemente, pero me engañó, tenía 17, hubiera yo terminado en la cárcel”, confesó.

Lucia reveló que se enamoró tanto de Mickey, como ella misma lo llamaba, que en un momento sintió que algo no estaba bien y que no era correcto estar con él, por lo que cuando conoció Pedro Torres, dejo a Luis Miguel por él.

“Conocí a Pedro Torres y dejé a Micky y del más guapo pasé a una persona que era feo, pero era de mi generación, vi su talento, su madurez, su simpatía, y lógicamente, dejé a Luis Miguel”, acotó.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial