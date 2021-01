Lyn May reveló que Juan Gabriel se ponía sus vestidos

Con motivo del cumpleaños de Juan Gabriel, el periodista Gustavo Adolfo Infante entrevistó a varios amigos cercanos del compositor y una de ellas fue nada menos que Lyn May Gustavo destacó que hace poco estuvo en Acapulco para entrevistar en La Quebrada a la querida vedette, quien se sinceró al decir que en ningún momento ‘El Divo de Juárez’ le pidió matrimonio a ninguna mujer.E incluso aseguró que a Juan Gabriel le gustaba ponerse sus vestidos en la juventud, pues estaba muy esbelto.“Juan Gabriel era como mi secretario y le gustaban mucho mis vestidos y se los ponía. Claro que estaba muy delgadito en aquel entonces. Había un vestido amarillo que me quedaba muy pegadito al cuerpo. Y Juan Gabriel me decía: ‘Oye amiga, ¿me lo puedo poner?’”, declaró la también actriz.En otros temas, recientemente Lyn compartió que no le teme a la muerte y que incluso ya repartió su herencia entre sus hijas para evitar peleas familiares cuando ella fallezca.“A mis hijas las heredé en vida, les compré su casa, están cada quien con su casa, y ya no tengo problemas, ya no hay pleitos”, declaró la vedette en el programa ‘De Primera Mano’.

