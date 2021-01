Maduro se involucra con el Poder Legislativo para recuperar el patrimonio de la República

El presidente de la República, pidió a la comisión especial creada por la recién instalada Asamblea nacional para investigar las acciones de la AN saliente, ir de la mano con el Ejecutivo para poder realizar una investigación profunda sobre el patrimonio de la nación conducida por los dirigentes Julio Borges, Leopoldo López y Juan Guaidó.

“Hay que investigar en profundidad el saqueo de Citgo, Monómeros, de nuestras cuentas, de los activos confiscados y los recursos confiscados en la banca internacional, este tema debe recibir una especial atención. Les propongo ir de la mano con el ejecutivo hacia la recuperación de los activos y riquezas del país. Más de 30 mil mmm en cuentas bancarias, a recuperar Monómeros, Citgo y el oro represado en Londres”, exclamó el presidente.

Aseguró que el denominado grupo Boston sabe que con la recuperación de ese dinero Venezuela experimentaría una recuperación automática, de manera progresiva se podrían disparar a 2,5 MM la producción de barriles de crudo diarios.

“Pensemos como Nación, no con pensamientos partidistas, los intereses de la Nación deben estar por encima de cualquier cosa, lo demás que lo resuelvan los votos.,… piensan heredar un país hecho trizas? -preguntó dirigiéndose a la derecha- salgan a recoger firmas en un año, tienen una forma, presenten los candidatos y ganen las gobernaciones, que sean los votos los que decían no la guerra contra la economía nacional, no el sabotaje”, sentenció Maduro.

El presidente destacó el daño generado por el bloqueo y las sanciones que han sido solicitadas por la derecha extrema venezolana. “Ha sido brutal la guerra económica y el ilegal bloqueo contra Venezuela”, añadió.

“Sancionaron el oro, el petro, persiguieron nuestras cuentas en el extranjero y bloquearon compras de medicamentos y medicinas para el país. Los funcionarios del Departamento de Estado amenazaron y sancionaron a empresas de otros países por tener relaciones comerciales contra nuestro país”, aclaró.

Denominó a los “halcones imperiales” como John Bolton, Elliot Abrams y Donald Trump, de estar detrás de todos estos ataques que en la ONU se consideran unilaterales e ilegales.

El presidente recordó el ataque contra la industria petrolera que en el quinquenio de la saliente AN se impulsó. “Desde 2015 el ataque a nuestra industria petrolera ha tenido varios cursos de acción simultanea: Persecución financiera, Operaciones para despojarla de los activos, Asalto y robo de buques y Sabotaje interno para producir la caída de la producción”, expresó Maduro.

Agradeció la solidaridad de los socios y aliados OPEP y No OPEP. Pero no fue suficiente porque la fase más inhumana llegó con el despojo que se produjo a la industria petrolera al impedir que PDVSA lograra vender sus productos en el extranjero y perder su capacidad de negocios.

“Duramos 13 meses sin vender una gota de petróleo al mundo. No tienen ni un callo en las manos, no saben lo que es tener a un pueblo de pie, nos tienen moral para levantar una crítica, la derecha trumpista y la izquierda trasnochada, se sientan en la misma silla de la crueldad y la injusticia”, dijo.