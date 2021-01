Mascarilla para mantener unas uñas fuertes y sanas

Hoy te revelaremos como preparar una mascarilla para uñas que te ayudará a que luzcan sanas y fuertes si lo acompañas de una mejora alimenticia.

Las uñas suelen dar problemas como quebrarse por ser muy débiles, no crecer o lucir amarillas y todos estos males son producto de malos hábitos, entre ellos no llevar una buena alimentación y no tomar agua.

Es muy fácil, en un bol ponemos una cucharadita de lechosa triturada, la yema de un huevo, un poco de jugo de limón y cinco cucharaditas de leche.

Consigue una mezcla bien homogénea y sumerge los dedos en ella durante al menos 10 minutos. Si repetimos esto dos veces por semana obtendremos muy buenos resultados.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial