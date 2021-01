Perú | Carnecitas (12/01/2021) Leonardo Inga – La Razón

La compra a Sinopharm / Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, adelantó que citarán para al ministro de Economía y Finanzas para que informe sobre el proceso de adquisición de la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm. “Nos ha preocupado ha sido la negociación de las vacunas. Por ello vamos a citar al ministro de Economía Waldo Mendoza”, dijo.

Otra del Señor Mentira

Martín Vizcarra defendió el uso de la ivermectina durante la primera etapa de la lucha contra el COVID-19. Pero fue el médico Elmer Huerta, lo tildó de mentiroso: “No tiene ningún fundamento científico lo que acaba de afirmar el sr. Vizcarra que la incidencia del COVID-19 bajó por la ivermectina, está mintiendo, así de simple. Es un mentiroso y falso lo que está diciendo”, sostuvo.

El caserito César Acuña

El candidato presidencial de APP, César Acuña, se refirió a su exclusión de las Elecciones Generales del 2021 por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1. En su Twitter, recordó que no es la primera vez que intentan sacarlo de carrera electoral, en alusión a su exclusión en los comicios del 2016, donde quedó fuera de carrera por donar 10,000 soles a comerciantes en Chosica.

No a reuniones políticas

La Policía Nacional del Perú (PNP) no permitirá el desarrollo de reuniones políticas debido a que están prohibidas legalmente, por significar un peligro de contagios del nuevo coronavirus entre las personas. Así lo anunció Jorge Angulo, jefe de la Región Policial de Lima, al ser consultado por los protocolos de seguridad que se adoptarían con miras a las elecciones generales del 11 de abril.

JNE no puede sancionar

Falta legislación sobre medidas sanitarias durante actividades políticas, pese a que violar las medidas sanitarias es delito y está penado con no menos de 6 meses y no más de tres años de cárcel y su respectiva multa. Sin embargo, el JNE puede hacer de mesa de partes y remitir posibles infracciones a la fiscalía o a la PNP, pero no tiene capacidad sancionadora.

Restringirían ingreso

El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, informó que el Ministerio de Salud está estudiando la situación de los vuelos internacionales para disponer de nuevas medidas tras la presencia de la variante británica del coronavirus en el país. “Si estas variantes siguen apareciendo sin duda tenemos que restringir de alguna manera el ingreso al país”, resaltó.

Negociaciones seguirán

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que las negociaciones con diferentes laboratorios para obtener más lotes de la vacuna contra la COVID-19 continúan, y que no hubo chascos en estos tratos. “No ha fracasado ninguna negociación y, como bien lo informó el presidente Sagasti, hemos negociado con diversos laboratorios y seguiremos haciéndolo” dijo

Demandas por alimentos

Según las hojas de vida que los partidos presentaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cifra de candidatos con procesos por alimentos es alta: 80 en total. El Partido Morado registra el mayor número de casos: en total 11. Le sigue Podemos Perú y Perú Libre, con 9 cada uno. También Acción Popular, APP y UPP con 7 casos por partido. Y cinco por filiación de hijos.

El registro sanitario

Ayer se publicó el reglamento para el registro sanitario condicional de productos biológicos por parte de la Digemid. La normativa determina en su artículo 8 que podrán solicitar el registro sanitario condicional aquellos que posean la autorización sanitaria como laboratorio de productos farmacéuticos o droguería, en el marco de la compra de vacunas contra la COVID-19.

Sin excesos en redes

Los ataques y excesos en redes sociales, durante la campaña electoral, no deben ser permitidos y se debe incluir esta disposición en el Pacto Ético Electoral, así lo indicó el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra. “Incluir el tema en el Pacto Ético Electoral contribuirá a que las redes sociales no sean convertidas en un mecanismo de desinformación y ataque”, indicó.