Dos venezolanos llevan cinco días retenidos en el aeropuerto de Bogotá

Caracas .- Los venezolanos Alberto José Cuicas Gutierrez y José Manuel Ojeda Montiel denunciaron que llevan cinco días retenidos por las autoridades migratorias de Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, a pesar de poseer toda su documentación.

Alberto Cuicas contó a El Pitazo que ambos se disponían a trasladarse hasta Venezuela desde la isla de Saint Martin, por lo que el Consulado de Venezuela en Curazao les otorgó un documento en el que se especifica la ruta que debían realizar para volver a su país.

«El Departamento de migración de acá dice que el documento que poseemos no es válido. Ese documento se emitió con dos propósitos: el primero,porque el pasaporte de José Manuel está vencido; y el segundo, para justificar nuestra ruta hasta Venezuela, haciéndole saber a las autoridades colombianas que no tenemos intenciones de quedarnos«, expresó Alberto José.

El venezolano expone que las condiciones en las que se encuentran en el aeropuerto no son óptimas, puesto que no se les ha permitido acceder a su equipaje ni asearse y han tenido que dormir en sillas.

«Yo soy diabético, por lo que soy insulinodependiente. Mientras que José Manuel padece de problemas mentales, razón por la cual decidimos emprender rápidamente este viaje, para que se le examinara y comenzara tratamiento en Venezuela, pero ya con esto nos hemos retrasado cinco días», contó el venezolano.

Lejos de regresar

Alberto José Cuicas cuenta que la opción que les han dado en el aeropuerto es otorgarles los pasajes hacia México, donde ellos deberían costearse un pasaje directo hacia Venezuela.

«Yo les dije que no tengo dinero para otro pasaje; José Manuel tampoco posee dinero. Nosotros no podemos ir a México, porque no tenemos cómo costear un pasaje hacia Venezuela», explicó.

El venezolano narra que la idea era trasladarse por vía terrestre hasta la frontera venezolana, en donde José Manuel acudiría hacia su hogar en Paraguaipoa, Zulia,mientras que él se trasladaría hasta Falcón.

«Ellos se quedaron con nuestros pasaportes; ya solo estamos esperando a que nos digan qué van a hacer con nosotros, porque no nos dan más información», denunció el venezolano.

Daniela CarrascoMigración

