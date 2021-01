España | Real Sociedad – FC Barcelona, prórroga en directo

Min 103. Cambio en la Real Sociedad. Se marcha Portu y entra Januzaj.

Min 100. ¡Providencial Remiro! Lo hace todo bien Dembélé, recorta en el área se le queda el disparo franco pero dispara centrado y flojo. Lo atrapa el meta.

Min 97. Amarilla para Mingueza por agarrar a Barrenetxea que se iba por banda.

Min 94. ¡Paradón de Ter Stegen! Latigazo de Zaldúa que para con una mano el alemán.

Min 92. Hubo cambios en ambos equipos. Por el Barça se marchan Pedri y Busquets, y entran Riqui Puig y Pjanic. Y por la Real Sociedad salieron del campo Gorosabel e Isak y entraron Zaldúa y Willian José.

Min 91. ¡Arranca la prórroga del Real Sociedad – Barcelona!

Se acabó el tiempo reglamentario, ¡nos vamos a la prórroga (1-1)! Quedan otros 30 minutos para ambos equipos. Tremendo esfuerzo de ambos conjuntos que llegarán muy cansados a este tramo final.

Min 90. ¡Merino! Saque de esquina muy cerrado que conecta el centrocampista pero la zaga la repele.

Min 85. A falta de cinco minutos, parece que ambos equipos están esperando la prórroga. Muchos jugadores cansados llegados a este punto.

Min 81. Ahora turno de la Real: se marcha Guridi y entra Barrenetxea.

Min 78. Se va Braithwaite y entra Trincao, primer cambio del Barça.

Min 77. ¡Pedri! Derechazo del canario tras colarse en el área que repele Remiro a córner.

Min 75. Muchas imprecisiones en este tramo de partido. Las piernas les pesan a ambos equipos, el esfuerzo está siendo altísimo.

Min 70. ¡Poooortu! Lo intentó el extremo con un disparo de diestra nada más pisar el área. Se le va desviado.

Min 68. Comienza a notarse el cansancio en ambos equipos, sobre todo en la Real Sociedad que está dando mucho por presionar arriba. El balón, de momento, no es de nadie.

Min 62. ¡Dembélé! Contra de vértigo del Barcelona que conduce De Jong, éste cede en la frontal al francés, la caracolea y le pega con su zurda muy ajustado al poste. Lo roza por fuera.

Min 59. ¡Griezzzzzman! La tuvo el francés. Balón de Busquets al segundo palo donde le queda flanco el golpeo al Principito pero se excedió de fuerza y la manda alta.

Min 58. Amarilla ahora para Le Normand por cortar una contra de Dembélé.

Min 57. Está mucho más metida en esta segunda parte la Real Sociedad. El gol le ha dado alas al equipo de Alguacil.

Min 54. La primera amarilla del partido es para Dembélé por falta sobre Isak, que se iba directo a la portería de Ter Stegen. Falta peligrosa para la Real.

Min 53. ¡Salvador Gorosabel! Se plantó solo De Jong en el área, recortó a un defensor pero el segundo se anticipó a interceptar el esférico y el mediocentro le pega una patada cometiendo falta. Koeman pedía penalti…

Min 52. ¡GOOOOOOOL DE OYARZABAL! Empata la Real Sociedad (1-1).

Min 51. ¡El VAR ratifica el penalti! Va al lanzamiento Oyarzabal.

Min 50. El VAR está revisando la jugada, tanto que es fuera del área como si es mano o el contacto es legal.

Min 49. ¡Penalti a favor de la Real Sociedad por manos de De Jong!

Min 46. ¡Arranca la segunda parte en El Arcángel!

21:55. Tiene alternativas Alguacil en el banquillo de la Real Sociedad para dar un giro a su equipo en la segunda parte. Necesita un gol para igualar y dos para estar en la final. Son estos: Ayesa, Zaldua, Aihen, Sagnan, Zubimendi, WIllian J., Januzaj, Barrenetxea y Bautista.

¡Acabó la primera parte en El Arcángel! Se va el Barcelona con esa ventaja mínima tras el gol inicial de De Jong. Salió con ganas la Real Sociedad, que tuvo varias acciones de peligro para dar el primer golpe. El Barça, con paciencia, movió el partido hacia su terreno y entre Braithwaite y Griezmann brindaron el 0-1 que campa en el marcador al mediocentro holandés.

Min 44. Larga jugada ahora de la Real Sociedad que finaliza Monreal con un centro raso que cruza todo el área sin encontrar rematador.

Min 41. ¡Responde Isak! Latigazo del sueco desde la frontal que tiene que escupir con sus guantes Ter Stegen.

Min 40. Golazo del Barça para ponerse por delante en El Arcángel. Inicia la jugada Braithwaite, que recibe de espalda, se gira y da profundo en el área para Griezmann. El francés centra y aparece un llegador De Jong para cabecear un balón con mucho mérito: 0-1.

Min 39. ¡GOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

Min 36. ¡No afina nadie! Arreón ahora del Barça que gozó de un par de ocasiones. Pedri se coló en el área pero no llegó a rematar, sí lo hicieron Griezmann y Dembélé, ninguno con éxito.

Min 32. Minutos de mayor lucidez del Barcelona. Tiene más la pelota y está encontrando opciones remate con mayor asiduidad. La Real, agazapada, a la espera.

Min 29. ¡Casi va a puerta el cabezazo de Braithwaite! Jugada larguísima de los culés que termina con un centro de Mingueza por la derecha para el remate forzado del danés.

Min 26. ¡Ahora Braithwaite! Buen balón que recibe el danés con el pecho, lo baja y logra disparar con su zurda antes de que le encimen los zagueros. Su disparo lo para en dos tiempos Remiro.

Min 23. ¡Lenglet! Disparo lejano del central desde 30 metros con su zurda que se marcha algo desviado. Le cuesta producir en el área al Barça.

Min 17. ¡PARA PARA PARA TER STEGEN! Qué parado del alemán y qué contra de la Real. Otra vez Isak en el área, remata pero le tapa bien el meta blaugrana.

Min 16. ¡Otra vez la Real! Ataques rápidos, jugadas cortas pero efectivas. Está finalizando el equipo de Alguacil aunque de momento sin puntería. Centro lateral que conecta Isak muy muy mal. Se va a la grada.

Min 13. ¡Ahora es Le Normand! Saque de esquina que caza el central en el punto de penalti con su testa. Va centrada y la atrapa segura Ter Stegen.

Min 12. ¡Pooooortu! Consigue recibir el extremo dentro del área, se posiciono y le golpea con velocidad con su diestra. Se le marcha desviada. Avisa la Real.

Min 10. Caza Busquets a Merino que se retuerce de dolor en el suelo. El árbitro dice que tocó balón. No pitó nada.

Min 7. Altísima la intensidad del encuentro en estos primeros minutos. Nadie domina con claridad y hay muchas interrupciones. Cualquier despiste se puede pagar caro.

Min 4. ¡Isaaaak! Testarazo del sueco tras un buen centro de Portu. Se le va por alto, no conectó bien.

Min 2. Presiona fuerte y muy arriba el Barça. Le exige salir muy rápido a los culés y, de momento, les cuesta.

Min 1. ¡Arranca el Real Sociedad – Barcelona!

20:56. Así lo hace la Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Mikel Merino, Guridi; Portu, Isak y Oyarzabal.

20:53. Así forma el Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Braithwaite y Griezmann.

20:50. Diez minutos para que arranque el Real Sociedad – Barcelona de la primera semifinal Supercopa de España. ¡Recordamos las alineaciones!

20:45. Noche muy fría hoy en Córdoba. 4º marca el termómetro en El Arcángel y algunos jugadores no saben ya qué ponerse para ganar calor. Vean a Griezmann.

20:40. De hecho, el tridente de los txuri-urdin suman más goles que el del Barça. Los cinco de Portu, los cuatro de Isak y los siete de Oyarzabal en LaLiga dan crédito del potencial de la Real.

20:35. Portu, Isak y Oyarzabal, la Real Sociedad es pura velocidad. Atacar los espacios y jugar al contragolpe será el plan inicia de los vascos y esto suele generar problemas a los culés.

20:30. Nueve goles suman hoy el tridente culé en LaLiga. Dos para Dembélé y Braithwaite y cinco para Griezmann. Solo Messi lleva 11 esta temporada. Pierde pegada el Barça esta noche sin el argentino.

20:25. Así pisaba el Barcelona el Arcángel antes de iniciar el calentamiento previo al duelo de esta noche.

20:20. En el banquillo de Alguacil estarán esta noche Ayesa, Zaldua, Aihen, Sagnan, Zubimendi, WIllian J., Januzaj, Barrenetxea y Bautista por parte de la Real Sociedad.

20:15. Cabe destacar que Leo Messi no se sentará ni siquiera en el banquillo esta noche. El club informó que está descartado y no podrá sumarse a la segunda parte. Llevaba cuatro goles en los dos últimos partidos y parecía recuperar su mejor nivel.

Así, los suplentes son Neto, Iñaki Peña, Dest, Pjanic, Riqui Puig, Trincao, Umtiti, Junior e Ilaix.

👥 Suplentes

↪ Neto, Iñaki Peña, Dest, Pjanic, Riqui Puig, Trincao, Umititi, Junior y Ilaix ❌ Messi, descartado — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2021

20:10. Y esta es la alineación de la Real Sociedad esta noche de Supercopa de España: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Mikel Merino, Guridi; Portu, Isak y Oyarzabal.

20:06. Así sale el Fútbol Club Barcelona, sin Leo Messi ni Dest.

Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Braithwaite y Griezmann.

20:03. Tenemos sorpresas con las alineaciones: ¡no juega Leo Messi!

20:00. ¡Buenas tardes! Bienvenidos a este directo del partido entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona, primera semifinal de la Supercopa de España en el Estado Nuevo El Arcángel de Córdoba. De este encuentro saldrá el primer finalista del torneo que se enfrentará al vencedor del Athletic de Bilbao – Real Madrid de mañana jueves.

La gran duda en el Barça es Leo Messi. El argentino acabó con algunas molestias su partido ante el Granada y en la sesión matinal de hoy previa al partido no estuvo junto a sus compañeros. Ronald Koeman ya aseguró que estaba tocado pero sus sensaciones eran positivas ante la posibilidad de contar con el 10. Al igual que Messi, Araujo tampoco entrenó junto al grupo. Ambos están en la convocatoria del holandés pero su concurso en la Supercopa no es seguro. Braithwaite y Mingueza sería los que ocuparían su lugar en el teórico once titular.

Por su parte, en la Real Sociedad no estarán por lesión hombres importantes como Aritz Elustondo o David Silva, ambos fuera de la convocatoria. El equipo de Imanol Alguacil comenzó fuerte la temporada pero se e cuento sumergido en una impotente racha de resultados desde noviembre. A excepción del derbi ante el Athletic que vencieron por la mínima con el gol de Portu (0-1), el resto fueron derrotas o empates. Una victoria en los últimos 12 partidos que se resumen en siete empates y cuatro derrotas.