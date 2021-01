Libro: FANGIRL

FANGIRL: La deliciosa y emotiva historia de una nerd destinada a la grandeza…Cath y Wren son gemelas idénticas, y hasta hace poco lo hacían absolutamente todo juntas. Ahora están a la universidad. Wren le ha dejado claro que no piensa compartir habitación con ella. Para Wren es una oportunidad única de empezar de cero y conocer gente. Para Cath no es tan fácil. Es terriblemente tímida. Su único mundo es ser fan de Simon Snow, donde ella se siente a gusto, donde siempre sabe exactamente qué decir y donde puede escribir un romance mucho más intenso que cualquier cosa que haya experimentado en la vida real.Sin Wren, Cath se siente completamente sola, fuera de su zona de confort. Tiene una compañera de cuarto antipática, siempre acompañada de su atractivo novio, un profesor de escritura que piensa que el fan fiction es el fin del mundo civilizado, un guapo compañero de clase, que sólo quiere hablar de palabras… Y además no puede dejar de preocuparse por su padre, que es amoroso y frágil y nunca ha estado realmente solo.Ahora Cath tiene que decidir si está dispuesta a abrir su corazón a los nuevos amigos y a las nuevas experiencias, y se está dando cuenta de que hay mucho más que aprender sobre el amor de lo que nunca creyó posible.Reseñas:«Conmovedora. Absolutamente real.»

Publisher’s Weekly«Absolutamente cautivadora.»

Kirkus Reviews«Los diálogos realmente auténticos, una notable empatía con los adolescentes, un retrato honesto de los jóvenes y el primer amor ofrecen una lectura fascinante.»

Lancashire Evening Post«Una novela divertida, triste, inteligente y entretenida.»

Armadillo Magazine«Una delicia para los adolescentes en la búsqueda del primer amor… lo suficientemente inteligente como para mantenerles leyendo.»

The Daily Telegraph

Autor: Rainbow Rowell

Genero: Juvenil

Páginas: 512

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial