Cómo lograr un maquillaje perfecto para una cita romántica

Hoy te enseñaremos una opción estupenda para un maquillaje perfecto para una cita, fácil y con resultado sutil, pero hermoso.

1. Base de maquillaje: necesitas un maquillaje que potencia tu belleza natural y no enmascara ni tus rasgos o facciones. Primero, consigue una piel lisa y sin imperfecciones; para ello debes limpiarla e hidratarla antes de usar la base de maquillaje. Opta por una opción jugosa, luminosa y de poca cobertura, en un tono exacto de tu piel. El uso del corrector no es obligatorio, pero también ayudará a que tu make up tenga un acabado más perfecto.

2. Usar iluminador: como lo que se quiere conseguir es un acabado luminoso y natural, el uso de iluminadores debe ser indispensable para ti. Si optas por él, aplícalo en la parte alta de los pómulos, en el lagrimal y también en el arco de cupido.

3. Labios y ojos: en cuanto a los labios y a los ojos, seguimos la misma línea que el resto de productos usados. Lo ideal sería utilizar un labial y unas sombras en tonos neutros o en tonos pastel.

Debemos evitar usar tonalidades muy exageradas. En este tipo de veladas, lo ideal es un make up discreto, elegante y coqueto. Si eres de las que se maquillan las cejas, no uses un trazo negro incluso si tu ceja es oscura; opta por una sombra en un tono café ya que aportará suavidad a tu rostro y definición a tu ceja.

Intenta evitar llevar los labios exageradamente pintados; más bien utiliza un brillo sutil, aunque solo en el centro de tus labios y, si quieres aportar más color, usa un lápiz delineador. Asimismo, olvídate del eyeliner muy marcado; lo ideal será un trazado en color café o, si optas por el más oscuro, que la línea no sea ni muy gruesa ni que abarque toda la extensión del ojo.

Por: Reporte Confidencial