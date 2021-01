Anahí reveló que se contagió de covid durante reunión de RBD

Anahí, ex cantante de la famosa agrupación musical Rebelde (RBD), había revelado durante los primeros días de enero que su esposo se había contagiado de Covid-19. Para ese momento la artista no aclaró si ella también había dado positivo al virus, pero ahora durante en sus redes sociales confesó que se contagió durante el reencuentro con los cantantes, quienes hicieron un concierto virtual para sus seguidores durante el pasado mes de diciembre.

“La pesadilla pasó […] Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié”, escribió Anahí en su Instagram, para también anunciar que ya tanto ella como su familia se habían recuperado.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial