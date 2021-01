Gato se vuelve viral al ver a su dueño acariciando a otro

No cabe duda que los animales son los reyes de las redes sociales. Esta vez un pequeño gato se volvió viral gracias a su reacción.

A través de tiktok, el dueño del gato decidió grabar un video mientras acariciaba a otro minino. Pero lo que no se esperaba era que su otro gato estaría viendo todo.

Por supuesto, al fijarse en la cara de su gato, hizo zoom y se puede ver que el pequeño está claramente sorprendido. Incluso se podría decir que se siente traicionado.

Como es de esperarse, el video se volvió muy viral y ya alcanza más de 117.000 me gustas. Aparte esto no acaba aquí, pues en Twitter y otras redes sociales ya utilizan la cara del gato para algunos memes.

Esto no solo ocurre con estos pequeños mininos. Los perros, patos, vacas y cualquier animal que esté frente a una cámara automáticamente llama la atención de los internautas.

Además de esto, el dueño del tiktok colocó de fondo una canción de Celine DIo, titulada All By Myself, que claramente tiene una connotación un poco triste que hace juego con el video.

Más videos

Estos videos de animales son de lo más populares en redes sociales. Hace poco también se hizo viral un gatito llamado Gambino.

De acuerdo con el portal El Confidencial, el felino es oriundo de Estados Unidos, y se volvió viral en Instagram tras demostrar que aparentemente puede hablar.

En el clip, Gambino aparece recostado en el suelo junto a un enorme gato negro; pero la aparición de su dueño ocasiona que este salga corriendo hacia la cocina, como un intento por llamar la atención.Tal parece que el propietario del perfil gambino_911, quería compartir un video común de sus compañeros felinos, pero una escena en particular despertó la atención de los internautas.

