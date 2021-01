+VIDEO | Monseñor Basabe oró por el cese de las persecuciones en el país

Monseñor Víctor Hugo Basabe, administrador apostólico de la arquidiócesis de Barquisimeto, ofició este jueves 14 de enero la primera Eucaristía de la peregrinación virtual de la Divina Pastora.

Basabe envió un mensaje de aliento a los familiares de las víctimas que ha dejado la pandemia del Covid-19 en Venezuela y el mundo.

«Hoy la Covid-19 en Venezuela deja una estela de muertes y luto en nuestros hogares. Desde la iglesia damos un abrazo y consuelo a quienes lloran la pérdida de un ser querido por este terrible virus», expuso.

Monseñor pidió por misericordia e invito a todas las autoridades de este país a hablar con la verdad. «La mentira no tiene fuerza».

«Todos sabemos que están muriendo muchos hermanos (…) no se puede seguir poniendo en riesgo la vida de las personas (…) la opacidad y la mentira con que se está tratando esta pandemia, lo que hace es que propague este terrible virus», dijo en referencia al manejo de las cifras por parte de las autoridades.

#AvanceIMP Monseñor Basabe pidió, por misericordia de Dios, transparencia en el manejo de las cifras del coronavirus en Venezuela. "Todos sabemos que están muriendo muchos hermanos (…) no se puede seguir poniendo en riesgo la vida de las personas" #14Ene Video: @Unluismiguel pic.twitter.com/YDmgomPJcu — Elimpulso.com (@elimpulsocom) January 14, 2021

El eclesiástico, también oró por los migrantes venezolanos y pidió el fin de las persecuciones en el país por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

«Pedimos a nuestra madre que acompañe a todos nuestros hermanos que han emigrado, que huyen de Venezuela desesperados (…) pedimos que en Venezuela cesen todas las persecuciones de los organismos del estado en contra de quienes extienden una mano en estos tiempos de precariedad», expresó.

«Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mi no apartes. Ven conmigo a todas partes. Nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», fue parte de las oraciones de Monseñor durante el acto litúrgico.

#MásTemprano Monseñor Víctor Hugo Basabe explicó la difícil decisión de posponer la 165 Procesión de la #DivinaPastora. Además, instó a las autoridades a hablar con la verdad acerca de la #COVID19 pues la opacidad no contribuye en la lucha contra la pandemia #14Ene pic.twitter.com/QqYtfPwfnZ — Elimpulso.com (@elimpulsocom) January 14, 2021

#AEstaHora Suenan las campanas del templo de Santa Rosa anunciando que inicia la Santa Eucaristía de este #14Ene en honor a la #DivinaPastora. pic.twitter.com/JMC4vM8eeg — Elimpulso.com (@elimpulsocom) January 14, 2021

800Noticias

Reporte Confidencial