Libro: NO HABLES CON EXTRAÑOS

No hables con extraños: QUE NADIE CONOZCA TUS SECRETOS. Disfrutas de una vida tranquila. De tu familia, de tu casa, de un buen trabajo. Hasta que un día alguien que no conoces se te acerca y te susurra algo íntimo que no esperas. Y entonces todo en lo que creías se tambalea. Te gustaría ignorar lo que te ha dicho, pero no puedes. Eso es lo que le acaba de suceder a Adam Price, que vuelve a casa para saber si lo que le ha contado el extraño es cierto. Y el caso de Adam no es el único.

Autor: Harlan Coben

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 416

