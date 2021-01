Los dilemas del chupón: ¿Sí o no? ¿Bueno o malo?

Es muy normal ver a un bebé o niño con un chupón en la boca, ya sea que estén durmiendo o simplemente estén sentaditos en su coche o dentro de la cuna o corral. Incluso, se ha visto que es una práctica frecuente es que los papás pongan el chupón en la boca del niño cuando comienzan a llorar o se encuentran inquietos.

Esto se deben a que cuando el bebé o el niño tiene un reflejo de succión muy fuerte, chupar ya sea su dedo o en este caso el chupón, les genera un efecto calmante y placentero. ¿Por qué? Porque al chupar y succionar se genera una presión sobre el paladar, esto les recuerda el cálido momento y contacto con su madre al momento de la lactancia y al nacer. Pero, ¿qué tan bueno o malo es recurrir tanto al chupón, hasta qué edad el niño debería usarlo y otras recomendaciones de uso? Más adelante te lo vamos a contar todo.

Beneficios

El principal beneficio, como lo contamos antes, es que el chupón al satisfacer la necesidad de succionar del bebé, le genera una sensación de placer y bienestar al niño. Ese simple acto de succionar los calma, ellos se sienten más tranquilos y relajados.

Por eso es que muchos padres recurren al chupón para calmar alguna pataleta de sus hijos o inducirlos al sueño; está bien y es normal, pero la recomendación es no abusar el chupón para tratar o corregir comportamientos indeseados.

En situaciones de estrés para el niño como vuelos, viajes largos, visitas al pediatra donde tengan que vacunarlo, sacarles sangre o algún procedimiento médico que les pueda llegar a generar dolor, usar el chupón es una buena estrategia para mantenerlos calmados.

Investigadores revelaron que el uso del chupón durante la noche o cuando el bebé duerme, reduce el riesgo de sufrir el Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante, SMSL, un síndrome que como su nombre lo indica, provoca la muerte repentina asociadas con el sueño en bebés menores de 1 año.

Contraindicaciones

El uso del chupón sí y solo sí debe comenzar cuando ya el bebé haya aprendido completamente a lactar, porque el uso del chupón de manera muy temprana puede interferir con la lactancia materna.

Otra de las contraindicaciones más claras del uso del chupón muy frecuente y por mucho tiempo es el de problemas dentales, especialmente en las malformaciones de la dentadura. Ten presente que el proceso de dentición en los bebés comienza entre los 6 y 7 meses de edad.

Pero, quizá el problema más delicado del uso del chupón, es la dependencia emocional que los niños generar sobre este. El bebé o niño no puede depender del chupete para conciliar el sueño, tampoco está bien que el niño solo quiera hacer algo si tiene su chupete o solo esté calmado si lo tiene en su boca.

Hasta que edad se debe usar chupón y recomendaciones de uso

Los expertos recomiendan que el chupón se use solo desde los 6 meses de edad hasta el primer año, máximo hasta los 2 años de edad. Debes tener en cuenta que esta es la recomendación, pero no tiene que ser ley; cada niño es diferente y tiene sus propios tiempos, tienes que comenzar a entender el comportamiento de tu hijo para saber cuándo es el momento adecuado.

Pero, ¿entonces por qué se sugiere usar chupón hasta los 2 años de edad? Porque a partir de los 24 meses de edad, en la mayoría de los bebés el deseo y necesidad de succionar comienza a reducirse por sí solo, en varios bebés, este periodo se extiende hasta los 36 meses de edad.

Antes de dárselo el bebé ya debió aprender a lactar, y algo muy importante, no obligues a tu bebé a usarlo, si no quiere, no quiere. No intentes untarlo con algún dulce para “persuadirlo” a usarlo. Igual, si ya lo usa y cuando duerme se le cae no se lo vuelvas a poner en la boca.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial