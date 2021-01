nuestro sueldo alcanza para dos productos de la cesta básica

Durante este viernes, 15 de enero, se celebraron misas en todas las subregiones del estado Miranda, en honor a los maestros en su día. Luego de las homilías, los educadores se reunieron en las respectivas plazas Bolívar, desde donde disertaron sobre sus necesidades y próximas acciones de calle, para continuar con sus exigencias de reivindicaciones salariales.

“Lejos de celebrar, este día es propicio para que continuemos elevando nuestras quejas porque el sueldo que devengamos solo alcanza para comprar dos artículos de la canasta básica”, así lo aseguró José Luis Rodríguez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en el municipio Urdaneta.

En opinión de Rodríguez, el gobernador Héctor Rodríguez destruyó el salario del maestro mirandino, que está por el orden de 1,25 dólares quincenales, sin ningún tipo de beneficios. “Con ello aniquiló la calidad educativa, lo que ha dejado a su paso una deserción escolar de al menos 45% en nuestras escuelas”, agregó.

LEE TAMBIÉN Los maestros sobreviven con entereza en el mar de la reinvención

Rodríguez alertó que los planteles están en mal estado y el programa de alimentación no cumple los requerimientos nutricionales. “En muchas instituciones educativas hay filtraciones, los baños no sirven, no hay agua y el servicio eléctrico no funciona, por solo mencionar algunas fallas”, acotó.

En el eje Plaza-Zamora, la misa se celebró en la iglesia Santa Cruz de Pacairigua de Guatire, templo que recibió a los docentes de las diferentes organizaciones sindicales vestidos de negro, en protesta ante lo que consideran la “destrucción de la educación venezolana”.

“En estos momentos de tantas dificultades nos hemos visto en la necesidad de seguir organizados y luchando por defender el magisterio que hoy continúa amenazado. Aquí estamos, más que para celebrar, para reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes quienes a pesar de los maltratos, los atropellos, las injusticias, siempre han estado ahí para cada uno de sus estudiantes”, declaró Ányela Buada, secretaria del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza del Estado Miranda (Sitraenseñanza), por el municipio Plaza.

LEE TAMBIÉN ¿Qué promete Aristóbulo Istúriz a los maestros para el Día del Educador?

Bajo las medidas de bioseguridad y el debido distanciamiento social, se celebraron las misas por el día del maestro en la entidad mirandina | Foto: cortesía Sitraenseñanza Miranda

Mientras, en la región altomirandina, que comprende los municipios Los Salias, Guaicaipuro y Carrizal, los docentes protestaron en la avenida La Hoyada.

René Zapata, Secretario Ejecutivo Fvm, y María Rodríguez, representante de Sitraenseñanza, agregó que la lucha por las reivindicaciones salariales no se detendrá. «No dejaremos de pedir lo que como docentes y profesionales nos merecemos».

Dijo que un docente VI, con 25 años de servicio, solo recibe quincenal 2.900.000 bolívares. «Ese es el sueldo de un docente con postgrado y que ha dedicado su vida a formar a los venezolanos», puntualizó.

Con información de Lidk Rodelo, Pola Del Giudice y Rosanna Battisteli

Equipo de CorresponsalesGran Caracas

Equipo de CorresponsalesGran Caracas