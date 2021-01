Anzoátegui | 35 familias están sin agua en comunidad rural de El Tigre

El Tigre.- 35 familias que habitan en la comunidad rural La Aventazón I en el municipio Simón Rodríguez al sur de Anzoátegui, padecen por falta de agua desde hace 10 meses, y aún no han obtenido una solución por parte de las autoridades competentes.

La problemática se originó cuando la bomba del pozo que surte para la parte baja de la comunidad se dañó y la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) se la llevó para repararla y aún es fecha que los vecinos desconocen el destino del equipo, si lo repararon o por el contrario continúa dañada.

La vecina Raiza Cedeño, declaró a El Pitazo el jueves 14 de enero, que para el sector La Aventazon I, surten dos bombas una para la parte de arriba y otra para la parte baja. Por eso una parte de la comunidad cuenta con el servicio.

En vista de esta situación, Cedeño refirió que desde que se quedaron sin agua caminan hasta la parte alta para llenar tobos y poder contar con algo de líquido.

«La mayoría de los que viven en el sector son adultos mayores y niños además de algunas personas discapacitadas y todos se ven bastante afectados por esta situación», contó Cedeño.

Miguel Campos otro de los residentes agregó que ante la carencia no tienen otro opción que cargar tonos porque no cuentan con recursos para comprar agua, además criticó la falta de apoyo por parte de las autoridades que no han buscado una solución pronta al problema que dentro de los meses cumple un año.

Espera que pronto instalen la bomba para que vuelvan a contar con el servicio de agua potable.

En los últimos días el alcalde de de El Tigre, Ernesto Raydán ha puesto dos pozos de agua en funcionamiento, el de la calle 17 Sur y el del sector Virgen del Valle. Además aseguró que en los próximos días activaría el pozo de Los Chaguaramos.

Marinelid MarcanoOriente

