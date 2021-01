Colombia VIDEO: Conoce la historia de Juliana Marín, joven lideresa de la Comuna 13

Minuto30.com .- Juliana Marín Gaviria, es una líderesa, joven, artista, mujer de la Comuna 13, que desde muy pequeña ha estado en espacios de participación.

Actualmente dirige la Corporación “Habitante Trece” fundada por la misma joven, ubicada en el barrio 20 de julio; ya que es conocedora que los espacios sociales, culturales, y recreativos son muy importantes para la comunidad.

Juliana ha logrado incentivar a niños, niñas y adolescentes para que empiecen a formarse en temas de liderazgo.

¡Medellín, Vota por el Plan de tu comuna!

Del 15 y al 28 de enero se desarrollan las jornadas de priorización de proyectos de Presupuesto Participativo las cuales se desarrollarán en las 16 comunas y 5 corregimientos de la capital antioqueña.

Las personas mayores de 14 años y que vivan en Medellín podrán ingresar a la página www.medellindecide.co y elegir los proyectos.

En contexto: Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo: Impacto en el desarrollo comunitario de Medellín

