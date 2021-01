España | Esta es la canción por la que Queen cambió su nombre

Freddie Mercury junto a sus compañeros de Queen, cambiaron la historia de la música para siempre. Pero a principios de los 70 nadie conocía al grupo, hasta que el artista se coló en el camino de la banda ‘Smile’, en la que se encontraba su amigo Tim Staffel, quien había decidido abandonar el grupo, y en ese momento cambió todo.

Brian May y Roger Taylor pidieron a Freddie que fuera el vocalista del grupo. Aún no lo sabían, pero juntos harían historia. Y para ello, lo primero era cambiar el nombre del grupo, debido a que ‘Smile’, no tenía gancho y parecía que no decía nada al público.

Fue Freddie Mercury el primero en insistir en cambiar de nombre a la banda, y también fue suya la idea de renombrarla como Queen. Una idea que en un principio no gustó mucho a los demás integrantes, pero que rápidamente, vieron como llamaba mucho más la atención del público.

