Maestros emplazan a gremios para que activen huelga general

Cumaná.- Los maestros en Sucre emplazan a los directivos de las federaciones y gremios nacionales para que anuncien de una vez una huelga nacional. Esta petición fue realizada desde la plaza Andrés Eloy Blanco, Cumaná, el 15 de enero por los docentes en el marco de la conmemoración de su día.

Además, exigiendo al Estado venezolano la libertad de su colega Robert Franco, quien fue detenido por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes-PNB) el pasado 26 de diciembre en Carúpano, municipio Bermúdez, estado Sucre.

Jesús Malavé, presidente de Sindicato Único de Maestrosdel estado Sucre (Suma), dijo que los docentes quieren que sus dirigentes nacionales señalen públicamente el inicio de una paralización por completa de las actividades académicas. “Si se declara una huelga nacional los educadores van a tener más confianza y se unirán a las manifestaciones quienes tienen miedo de sumarse por perder el 1.5 dólar que reciben mensualmente¨, expresó.

Malavé aseguró que los trabajadores de la educación levantan su voz frente a la injusticia, irrespetó y desconsideración que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con los educadores venezolanos a los que mantienen en una situación de miseria, hambre y desolación.

Enfatizó que el magisterio venezolano va a seguir enarbolando las banderas de lucha por las reivindicaciones, mejores condiciones de vida y libertad de Venezuela. “Los maestros no tienen porque ir a cumplir con ningún actividad educativa, ni presencial, ni online. Más de 80% de los docentes no están asistiendo a las actividades escolares ante los bajos salarios y recordó que una quincena no llega a 1.5 dólar”, puntualizó.

Ana González, una maestra, lamento la perdida de muchos de sus colegas en los últimos dos años por la falta de dinero para comprar medicamentos. “Aristóbulo no entiendes que los salarios que devengamos no alcanzan para comprar el desayuno, almuerzo y cena de un día”, exclamó.

Pasada las 8:00 am un grupo de docentes afectos al gobierno de Nicolás Maduro en compañía de la secretaria general del gobierno y jefa de la Zona Educativa del estado Sucre, Karenly Sánchez realizaron una condecoración en la plaza Bolívar de Cumaná ante el padre de la patria Simón Bolívar.

Jesús GonzálezOriente

