México | Sánchez Cordero llama a gobernadores a participar en reuniones conjuntas por el plan nacional de vacunación covid

Olga Sánchez Cordero, pide a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que la Secretaría de Gobernación convoque a las Siguientes reuniones sobre el Tema de la Pandemia, para que participen todos los Gobernadores incluidos los de la “Alianza Federalista”.

“Me gustaría si ustedes no tienen inconveniente que fuese la Secretaría de Gobernación quien convocará las próximas sesiones, por qué lo digo?, porque me gustaría también que los señores Gobernadores que no están presentes y que no forman parte de la CONAGO, también se conectaran, creo que es muy importante que estén sus equipos de trabajo o ellos o todos escuchando las opiniones, las recomendaciones, las sugerencias de todos quienes aquí participamos”.

Al participar en la reunión semanal con los mandatarios estatales, para dialogar sobre los avances del “Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19”, Sánchez Cordero dijo que se trata de una acción de alto impacto, que requiere del mayor grado de organización, de coordinación, de logística por parte del Estado mexicano.

“Por parte de los gobernadores en una coordinación para asegurarnos de que las vacunas sean distribuidas de una manera adecuada en todas las entidades federativas, de que lleguen a ser aplicadas a todo el personal en esta primera etapa de salud, que está atendiendo la pandemia en la primera línea”.

Además, señaló que dicho esfuerzo coordinado entre las diversas instituciones del Estado mexicano, los gobiernos locales y los gobiernos municipales, se tiene que lograr un esquema de distribución exitoso de las más de 400 Mil dosis de la vacuna que ya se distribuye en todo el territorio nacional.

“He tomado nota de todas sus propuestas, de todas sus opiniones y sin duda alguna, permítanme ser el conducto para hacerle llegar al sector salud, a todos los funcionarios del sector salud estas importantísimas opiniones y sugerencias que ustedes están mencionando”.

En la reunión virtual, la Ministra en retiro, resaltó que los resultados que se obtuvieron a través de las acciones conjuntas y del diálogo como principal herramienta para conseguir objetivos y es muy importante que se tenga la colaboración para que la estrategia se siga llevando a cabo de manera ordenada, de manera disciplinada.

“Porque hay que asegurarnos que las dosis lleguen al personal de salud que en este momento se encuentra protegiendo la vida de las personas contagiadas que han requerido hospitalización”.

La secretaria dijo que el país se encuentra en el momento más importante de la lucha contra la Pandemia.

“Y si se continúa por el camino del trabajo en equipo coordinado con corresponsabilidad, estoy segura que para finales de este mes lograremos el objetivo de inmunizar a todo el personal médico de la primera línea”.

La responsable de la política interior del país recordó a los mandatarios estatales que el “Centro de Control en la Primera Región Militar”, que se ubica dentro de Palacio Nacional, están las diversas representaciones del sector salud del IMSS, del ISSSTE, del INSABI, de la Secretaría de Salud, del Ejército, de la Marina y está también la SEGOB.

“Ahí estamos recibiendo todas las incidencias en tiempo real de lo que está aconteciendo en todo el territorio en donde se están aplicando las vacunas, por ejemplo, si alguien, alguna enfermera o algún médico tuvo algún tipo de reacción, esto lo estamos viviendo en tiempo real”.

Enfatizó que en la representación de Gobernación que esté en dicho Centro de Control, en Palacio Nacional, hay un esfuerzo coordinado para que los Gobernadores hagan llegar sugerencias, y opiniones para que sean tomadas en cuenta.

“Porque al final del día tenemos que garantizar en las etapas posteriores, ulteriores, la universalidad de las vacunas y, desde luego, con todo el apoyo, no solamente de los gobiernos estatales y a nivel local, sino de toda la sociedad”

También pidió a los ciudadanos tener la paciencia y la disciplina necesaria para que el trabajo conjunto que se van realizando las autoridades de los tres órdenes de gobierno, permitan que se logre vacunar a toda la población y detener, la mortalidad que ha causado el virus.

Recordó que en varias regiones del país se están viviendo momentos mucho más fuertes, aciagos.

“La saturación de los sistemas hospitalarios, por ejemplo, en diversos puntos de la República, en la misma Ciudad de México, en el Estado de México, en algunos otros lugares se están viviendo ya algún tipo de saturación de los hospitales, la oferta hospitalaria es muy reducida ya en este momento, así que, yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyarnos desde todos los ámbitos de la responsabilidad para ayudar a tener éxito en el combate a la pandemia”.

La Secretaria destacó que la lección más importante que debe dejar este episodio de la pandemia, es que nadie puede sobrevivir solo.

“Nos necesitamos más que nunca, los unos a los otros para salir adelante en esta adversidad. Y tengamos siempre en mente que, más allá de nuestras diferencias, como se ha dicho aquí, la unidad es indispensable para combatir la pandemia”.

También señaló que es momento de permanecer juntos en la lucha siguiendo la ruta de la experiencia que se tiene de todas las campañas de vacunación y en la metodología profesional.

“Tenemos, obviamente, muchas décadas de experiencia en campañas de vacunación exitosas que, inclusive, han sido reconocidas por su excelencia, por instancias internacionales como la Unicef, con atención profesional a cargo de mexicanas y mexicanos capacitados para esta labor”.

Finalmente señaló que la visión del Estado mexicano como tal, debe prevalecer, y que la vida de los mexicanos no es un asunto político, por lo que se debe salvaguardar el bienestar de los mexicanos porque es su deber.

“Así que yo, si me permiten, convocaría a la siguiente reunión de trabajo el próximo jueves, porque en esta situación de vacunación debemos tener reuniones mucho más frecuentes, y la Secretaría de Gobernación está a la disposición y al alcance de una llamada telefónica y en el centro de operación para recibir todas sus sugerencias y opiniones”.

La secretaria señaló que si hay algún tema especial de urgencia se podría convocar a los mandatarios estatales y a los funcionarios federales involucrados antes del próximo jueves.