Profesora roció desinfectante a estudiantes que no usaban tapabocas

El colegio secundario Largo, ubicado en el condado de Pinellas, en el estado de Florida, Estados Unidos, fue escenario del extraño hecho. Christina Reszetar, profesora de matemáticas, fue acusada de violentar a cuatro estudiantes después de que, presuntamente, les rociara desinfectante debido a que los jóvenes se negaron a usar sus tapabocas correctamente. Según se dio a conocer, el rociador usado era personal y no fue proporcionado por la institución educativa. Luego del incidente, ocurrido el pasado 6 de enero del 2021, la Policía acudió al colegio y detuvo a la profesora, quien pasó esa noche en la cárcel. ‘News Channel 8’, un medio local, informó que los jóvenes recibieron el desinfectante en sus rostros y cuerpos.

Un día después de los hechos, la docente compareció ante un juez y afirmó que los videos de seguridad demostrarían que las acusaciones en su contra no eran ciertas. La docente continuaría en sus labores profesionales y no se darían más declaraciones al respecto mientras se mantiene la investigación. Foto captura Al finalizar la audiencia, se le concedió la libertad sin pagar ninguna fianza, pese a la solicitud de los fiscales de que se le cobrara. Eso sí, todavía hay una investigación abierta para esclarecer si Reszetar es culpable de cuatro cargos de abuso infantil. Un portavoz del Distrito Escolar del Condado de Pinellas le dijo a ‘News Channel 8’ que la docente continuaría en sus labores profesionales y que no se darían más declaraciones al respecto mientras se mantiene la investigación.

De Reszetar se sabe que tiene 21 años de experiencia y que 18 de ellos los ha pasado en el colegio Largo. Su especialidad es la docencia para estudiantes con discapacidad, o Educación para Estudiantes Excepcionales (ESE). Esta situación se dio días después de que Florida alcanzara el millón de casos confirmados de covid-19, siendo el tercer estado de EE.UU. en llegar a esta cifra. En total, hasta el momento, el país norteamericano registra más de 23 millones de contagios del coronavirus y más de 390 000 muertes, siendo el más afectado en el mundo.

