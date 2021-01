Colombia Bogotá empezó a enviar pacientes Covid a otras ciudades del país

Bogotá, la capital del país con las cifras más altas de contagiados por Covid-19, empezó a enviar pacientes hacia otras ciudades del país, debido a la alta ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Según lo afirmó Humberto Mendoza, secretario de Salud a Caracol Radio, que el pasado viernes ingresaron a la red hospitalaria de la ciudad cuatro pacientes con Covid-19, provenientes de la capital colombiana.

“Esto se hace de la referenciación entre las mismas EPS a nivel nacional, que lo facilitan y quien autoriza es el prestador de acá, y los pacientes se están atendiendo”, señaló.

Asimismo, el secretario aseguró que se espera que las remisiones se sigan presentando durante la próxima semana.

Del mismo modo, la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, Johana Bueno, aseguró que en los próximos días recibirán pacientes diagnosticados con la enfermedad procedentes de Bogotá.

Cabe recordar que el pasado viernes la Secretaría de Salud declaró que “las unidades de cuidados intensivos en Bogotá cuentan con personal capacitado y suficiente para garantizarle este servicio a toda persona que así lo requiera”, así lo escribió la entidad a través de su cuenta de Instagram.

Esto fue lo que declaró la Secretaria de Salud el pasado viernes:

Las unidades de cuidados intensivos en Bogotá cuentan con personal capacitado y suficiente para garantizarle este servicio a toda persona que así lo requiera. #DatosResponsables pic.twitter.com/fDnkGCAhQt — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) January 15, 2021

