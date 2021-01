Colombia “La Fuerza Pública lo está esperando para darlo de baja”: Consejero Presidencial de Seguridad a ‘Iván Márquez’

Luego de conocerse el polémico video en el que el disidente de las Farc alias Iván Márquez apareció armado y arremetió contra el gobierno de Iván Duque apoyando su revocatoria y leyó una columna titulada “Duque al banquillo”, la Presidencia de la República se pronunció y envió un fuerte mensaje a Márquez.

El consejero presidencial de Seguridad, Rafael Guarín, por medio de su cuenta de Twitter se pronunció al respecto luego de que el video circulara en redes sociales y expresó que: Iván Márquez puede seguir posando en videos y redes sociales desde Venezuela, con el auspicio de la dictadura de Maduro, patrocinadora del terrorismo, pero que sepa que la Fuerza Pública lo está esperando para darlo de baja, igual que se hizo con el narcotraficante Pablo Escobar.”.

En contexto: Polémica por video en el que reaparece alias ‘Iván Márquez’ apoyando la revocatoria de Duque

Guarín cuestiona supuesta alianza electoral de 2014 entre el santismo e Iván Márquez

Asimismo, el Consejero Presidencial se cuestionó y pidió que “nos hablen clarito. ¿Acaso se mantiene la alianza electoral de 2014 entre el santismo e Iván Márquez? Las disidencias de FARC son una banda del narcotráfico igual al Clan del Golfo. Todos los actores políticos deben repudiarlas y no aceptar que interfieran en la democracia.”.

Otro de los pronunciamientos que hizo el Consejero Presidencial de seguridad fue: “Los colombianos están del lado de la democracia, no con bandas del narcotráfico. Lo que sí sería una preocupación, es que Márquez hubiera salido a repetir el apoyo que hiciera en 2014, con los demás criminales de las FARC, a la reelección del Presidente de la República.”.

Recordemos que luego de conocer el video, el director de la Policía Nacional -general Jorge Vargas- en entrevista para Blu Radio dio a conocer que desde el centro cibernético de investigación de la Policía -C4- se redactaron cartas oficiales a YouTube, Facebook y demás, para que las cuentas de ‘Iván Márquez sean bloqueadas “porque están incitando al terrorismo, están apareciendo armados”.

Márquez puede seguir posando en videos y redes sociales desde Venezuela, con el auspicio de la dictadura de Maduro, patrocinadora del terrorismo, pero que sepa que la Fuerza Pública lo está esperando para darlo de baja, igual que se hizo con el narcotraficante Pablo Escobar. — Rafael Guarín (@RafaGuarin) January 14, 2021

Qué nos hablen clarito. ¿Acaso se mantiene la alianza electoral de 2014 entre el santismo e Iván Márquez? Las disidencias de FARC son una banda del narcotráfico igual al Clan del Golfo. Todos los actores políticos deben repudiarlas y no aceptar que interfieran en la democracia. https://t.co/hUApR4kKYa — Rafael Guarín (@RafaGuarin) January 14, 2021

Los colombianos están del lado de la democracia, no con bandas del narcotráfico. Lo que sí sería una preocupación, es que Márquez hubiera salido a repetir el apoyo que hiciera en 2014, con los demás criminales de las FARC, a la reelección del Presidente de la República. — Rafael Guarín (@RafaGuarin) January 14, 2021

The post “La Fuerza Pública lo está esperando para darlo de baja”: Consejero Presidencial de Seguridad a ‘Iván Márquez’ first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Susana Cogua

Fecha de publicación: 2021-01-14 12:34:31

Fuente