Colombia “Vivir con dignidad”, lo que buscan los 23 clubes de vida que promueve el Presupuesto Participativo en Laureles

Minuto30.com .- María Faryd Bedoya, líder comunitaria Comuna 11, Laureles, es una de las personas que promueve y gestiona los diferentes clubes de vida que tienen allí, y este año, en medio de la pandemia, resaltó que, gracias a la inversión del Presupuesto Participativo de Medellín, se pudo beneficiar en gran medida al adulto mayor.

Bedoya sostuvo que los clubes de vida, que son 23 en Laureles, permiten “vivir con dignidad, hacer la gimnasia, participar de todos los proyectos que nos favorecen a nosotros como adultos mayores”.

Además, explicó que en el presupuesto participativo de la comuna, uno de los proyectos más votados es el de inclusión social, que favorece al adulto mayor, con manualidades, con bono alimentario, con estilos de vida saludable, y más ahora, teniendo en cuenta la afectación que sufrieron estas personas en medio de la pandemia generada por el covid-19.

María también agradece la gestión realizada por la administración municipal, que ha acompañado a estas personas, no solo con alimentos, sino con acompañamiento social en la difícil situación.

Del 15 y al 28 de enero se desarrollan las jornadas de priorización de proyectos de Presupuesto Participativo las cuales se desarrollarán en las 16 comunas y 5 corregimientos de la capital antioqueña.

Las personas mayores de 14 años y que vivan en Medellín podrán ingresar a la página www.medellindecide.co y elegir los proyectos.

