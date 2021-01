España | «Estamos jodidos, enfadados y molestos»

Antoine Griezmann habló a la conclusión de la final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. El delantero francés lamentó la derrota de su equipo y habló sobre sus sensaciones tras perder la final: «Estamos jodidos, enfadados y molestos. Cuando pierdes una final, tienes todos los sentimientos malos», aseguró en los micrófonos de Movistar Plus.

El partidazo de Griezmann, con doblete incluido, no le llegó al Barcelona para levantar la Supercopa de España ante un Athletic que tiene las cosas muy claras con Marcelino en el banquillo: «Sabemos que sus equipos trabajan y presionan muy bien. Eso tiene el Athletic, que lo da todo hasta el último minuto. Hemos tenido errores de estrategia. Habrá que corregirlos y mejorar de cara a la próxima semana», dijo Griezmann.

Sobre los errores defensivos, Antoine Griezmann fue bastante contundente al término del encuentro: «Defendimos mal, no hablamos. Hay que trabajarlo y mejorar en eso porque hemos visto que son detalles muy importantes que definen un partido», dijo el francés, que insistió con la falta de comunicación del equipo: «Alguien tiene que gritar, a veces gritan y a veces no. Tenemos que trabajar».

Por último, el ex del Atlético de Madrid fue preguntado sobre la expulsión de Leo Messi: «No he visto la jugada, no sé qué ha pasado», concluyó Griezmann, el mejor del Barcelona en una final de la Supercopa de España que se llevó el Athletic Club.