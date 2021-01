Habitantes de Nueva Casarapa ante racionamiento extremo de agua

Guarenas.- Habitantes de la urbanización Nueva Casarapa, en Guarenas, estado Miranda, protestaron este sábado 16 de enero en la avenida Intercomunal Guarenas-Guatire para reclamar su derecho al servicio de agua por tuberías.

A este urbanismo, que cuenta con aproximadamente 8.000 unidades habitacionales, no llega agua desde la semana pasada. La comunidad tampoco maneja información precisa sobre lo que ocurre.

LEE TAMBIÉN Hidrocapital garantiza agua solo una vez por semana en Guarenas-Guatire

De acuerdo con información extraoficial de trabajadores de Hidrocapital, el Sistema Taguaza desde donde se surte agua al 60% del municipio Plaza (Guarenas) y 90% de Zamora (Guatire) presenta fallas en sus máquinas de bombeo por presuntos problemas eléctricos, desde la semana pasada.

La poca información que emana de la gerencia del Acueducto Guarenas-Guatire de Hidrocapital se maneja a través de grupos de Whatsapp de las mesas técnicas de agua. La hidrológica no emite información oficial.

«Estamos secos. Estos edificios no tienen tanque, ya no tenemos reservas de agua. Ya tenemos dos años con una agonía por el agua y todo parece indicar que las autoridades competentes no tienen ni el interés ni la intención de solucionar el problema», exclamó uno de los manifestantes.

La tranca vial en la Avenida Intercomunal se mantuvo por espacio de dos horas, aproximadamente. Los vehículos que transitaban entre nos municipios tomaban vías alternas.

Funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional (GN), Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Policía Municipal de Plaza acudieron al lugar, para mediar con los manifestantes para reabrir el paso.

Sin embargo, los manifestantes se resistieron hasta ser atendidos por personal de Hidrocapital, quienes se reunieron con una comisión de vecinos. Les indicaron que la falla que presentan los grupos de motores en Taguaza, mantienen muy baja presión en el servicio y por eso se elaboró un plan de contingencia.

El viernes 15 de enero Hidrocapital publicó un nuevo cronograma de abastecimiento de agua en el que anuncia que cada sector que depende del Sistema Taguaza recibirá suministro de agua durante sólo un día a la semana.

Lidk RodeloGran Caracas

Lidk RodeloGran Caracas