México | Mientras no me censuren subiré videos a Facebook: AMLO

De gira por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que mientras no lo censuren seguirá subiendo Videos a la Red social Facebook.

Dijo que lo han criticado porque en algunas ocasiones los videos que publica son de larga duración.

“En Petatlán, Guerrero, evaluamos el programa Sembrando Vida. Miren un ejemplo de la gran reserva de valores y conocimientos que posee nuestro pueblo”, escribió en sus redes socials.

En un video de 9 minutos y 29 segundos, afirmó que continuará con su costumbre de subir Videos, en especial a Facebook, Durante su segundo día de gira de fin de semana.

“Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son Videos. Como lo vamos a subir al face. Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face entonces me dicen que sean breves, cortos”, aseguró.

Acompañado del gobernador priísta Hector Astudillo y del secretario de Bienestar, Javier May, El primer mandatario destacó que el programa “sembrando vida” da empleo a más de 400 mil sembradores y se ha trabajado en un millón de hectáreas con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos.

Incluso resaltó que con este programa se están creando más empleos que si llegara una planta de la automotriz Ford.

Aseveró que el campo, que es la gran fábrica del país, fue el único sector que ayudó a salir de la crisis de la pandemia del coronavirus, junto con las remesas que mandan los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Después de los hechos violentos en el Capitolio, en Washington, Estados Unidos, el presidente López Obrador crítico la suspensión de las cuentas de redes sociales de su homólogo Donald Trump.

Ayer, el INE determinó que tanto el Presidente y los gobernadores no realicen declaraciones relacionadas con el proceso electoral.