Renzo Prieto, a Amoroso: No dejaré el cargo porque no hubo una elección legal

El diputado de la AN 2015 Renzo Prieto (VP-Táchira) aseguró este viernes que hará caso omiso a la amenaza anunciada por el contralor/ANC, Elvis Amoroso, contra aquellos diputados del 2015 que no cesen en sus funciones.

En contacto telefónico con ND, el también ex preso político aseveró que no dejará el cargo. «En diciembre no hubo elección parlamentaria legal ni constitucional. No acataré trámites legales como no acaté las medidas impuestas por el tribunal porque son ilegales», dijo. «No acataré la imposición de dejar el cargo por el que fui electo».

Amoroso dijo este viernes que la semana que viene comenzaría la verificación de procesos administrativos de la AN saliente y amenazó a los diputados que no cesen sus funciones con la inhabilitación política. “El incumplimiento de la realización de su cese de funciones generará un procedimiento administrativo”, señaló Amoroso. “Los diputados salientes que no realicen el cese de sus funciones acarrea la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo”.

Quienes omitan la Declaración Jurada de Patrimonio serán sancionados con multas hasta de 500 Unidades Tributarias, casi 100 millones de bolívares.