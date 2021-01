Conoce la dura batalla de Ben Affleck con el alcohol

El actor estadounidense Ben Affleck continúa una dura batalla en contra de la adicción al alcohol, al punto que se ha sincerado con muchas malas experiencias que la ha ocasionado.

Affleck decidió contar, entre tantas cosas, en una charla con el podcast Chatter de The Hollywood Reporter’s Awards, los problemas que el alcohol le trajo en su matrimonio con su ex esposa, Jennifer Garner.

Al parecer el actor aún le sigue afectando lo que sucedió con Garner, pues una vez más decidió tocar el tema.

“Comencé a beber demasiado en la época de la Liga de la Justicia, y es algo difícil de enfrentar y tratar”, fueron sus primeras palabras.

“Si supieras cuántos actores, directores y escritores son alcohólicos o compulsivos de alguna manera, quiero decir, es la cosa más común del mundo en Hollywood”, continuó.

“¡He trabajado con actores que aparecieron borrachos! Y ese no era yo. Bebí solo en mi sala de estar y me desmayé. Pero me volví sobrio ”, insistió.

Además, confesó que por ahora ha estado sobrio por un buen tiempo y se siente “tan saludable y bien como nunca me he sentido”.

“Me tomó un poco de tiempo conseguirlo, tuve algunos deslices, como la mayoría de la gente, pero ahora me siento muy bien”, señaló.

La Sopa

Por: Reporte Confidencial