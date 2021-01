EEUU | Asesor de Joe Biden le exige a Rusia la «liberación inmediata» de Navalni

Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, exigió este domingo la liberación inmediata del opositor ruso Alexéi Navalni, detenido al llegar a Rusia en un vuelo procedente de Alemania, donde se había recuperado del envenenamiento que sufrió en agosto pasado.

«El señor Navalni debería ser liberado inmediatamente, y los responsables del inadmisible ataque contra su vida deben rendir cuentas», escribió Sullivan en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.

— Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021