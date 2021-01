EEUU | Hispano que secuestró a adolescente en Florida es arrestado en Virginia

El hispano Jaddier Sánchez, que la pasada madrugada del lunes secuestró a una adolescente en la localidad de Pembroke Pines, en el sureste de Florida, fue arrestado este martes en el suburbio de Alexandria, en el estado de Virginia, informaron las autoridades.

Sánchez fue puesto bajo custodia mientras que la menor de 18 años, Nicole Martínez, fue traslada a un hospital del área con heridas menores, informó en un mensaje en su cuenta de Twitter la Policía de Pembroke Pines, en el condado Broward.

El arresto del hispano, con antecedentes policiales y que ha cumplido condenas en prisión por robo, finaliza la incertidumbre que vivió la familia, luego de que sobre las 12.30 horas del lunes Sánchez secuestrará a punta de pistola a los padres, quienes llegaban a su domicilio a esa hora, así como a la menor.

Sánchez obligó a los tres a subirse al vehículo de la familia y fueron a varios cajeros para sustraer dinero, tras lo cual dejó a los progenitores al lado de una vía en el condado Palm Beach, a unas 60 millas al norte de su domicilio, para luego continuar manejando con la menor en el vehículo.

Police are searching for 37-year-old Jaddier Sanchez, who committed a robbery/kidnapping in our jurisdiction earlier this morning. One of the victims, 18-year-old Nicole Martinez, is believed to still be in the suspect’s company at this time. 1/

