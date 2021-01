España | SIA estrena la canción ‘Hey Boy’, junto a Burna Boy

Los seguidores de Sia están que dan saltos de alegría, y no es para menos. La cantante multiplatino y nominada a los premios Grammy en nueve ocasiones, ha dado la bienvenida al 2021 por todo lo alto. Y es que, siendo una estrella del pop qué mejor manera que lanzando un nuevo single ¿verdad? Una canción que presenta bajo el nombre de ‘Hey Boy’ con la colaboración del rapero estadounidense Burna Boy.

Un lanzamiento que ha revolucionado por completo las redes sociales, sobre todo, teniendo en cuenta que el tema estará incluido en su octavo álbum de estudio, ‘Music’ – Songs From And Inspired By The Motion Picture’, que saldrá a la venta el próximo 12 de febrero. Además, la cantante ha realizado un estreno simultáneo junto al videoclip oficial del tema, un audiovisual animado de 3 minutos de duración que saben a poco.

Welcome to Sia & @burnaboy’s universe 🌠💫 Watch the «Hey Boy» video https://t.co/bfA0SJxHg2

Music (songs from & inspired by the motion picture) is out Feb. 12th – pre-order the album: https://t.co/Li1y8v6Mw9 – Team Sia pic.twitter.com/Y4UlP7ITje

— sia (@Sia) January 14, 2021