Gustavo Elis cumple 32 años y estrena video con Sixto Rein «Anhelo Verte»

El cantante, actor y compositor venezolano Gustavo Alexander Ramírez Olivo mejor conocido como Gustavo Elis estuvo cumpliendo 32 años este 17 de enero de 2021 y compartió a través de las redes algunos mensajes que le enviaron sus seguidores.

Gustavo Elis también había comunicado a través de sus redes sociales que ese mismo día estrenaría un nuevo video en su canal de Youtube de su tema musical titulado «Anhelo Verte» junto con el cantante venezolano de género urbano Sixto Rein.

Sixto Rein y Gustavo Elis

Tema musical «Anhelo Verte»

El tema musical «Anhelo Verte» interpretado por Gustavo Elis y Sixto Rein fue lanzado en septiembre del año pasado y pertenecen a un Especial 2020 que fue bautizado como «Deja Vú (Sentimiento Real)» donde se posiciona en el puesto número uno.

En el especial también se incluyen otros 5 temas de los artistas y su género está compuesto por merengue, baladas y bachatas en ritmos tropicales.

Este tema tiene una duración de 4 minutos con 15 segundos y su discografía es presentada por Original Music Group, MG Pro Music y Boom Vibes Music.

También contó con la composición y colaboración de Wilmer Moreno, Álvaro Farias, Rómulo Morales, Víctor Herrera, Loiniel Pacheco, Baudhy Manzanilla y Luz Kelly Pinto.

Portada del EP «Deja Vú (Sentimiento Real)» – Gustavo Elis y Sixto Rein

Video de Anhelo Verte

Aquí pueden ver el video del tema «Anhelo Verte» interpretado por Gustavo Elis y Sixto Rein:

Fotos de Gustavo Elis en su cumpleaños N°32

El cantante posteó en su cuenta de Instagram unas fotos donde está celebrado su cumpleaños y «da las gracias infinitas por un año más»

También recibió algunos comentarios de amigos y seguidores como lo fueron Hendrick Bages quien trabajó con él en la serie de Somos tú y yo:

Letra de la canción Anhelo Verte



Yo nunca pensé tropezarme

Con eso que por ahí llaman amor

Pasan los días, no te olvido

Mi única razón es estar contigo

Como tú ninguna

Yo sólo te pido que no me dejes nunca

Mi cielo y mi luna…

Si estás presente mi alma no morirá

Anhelo verte

Confesarte que todavía se puede amar de verdad

Voy a enseñarte, vas a enamorarte

Yo sólo te pido una oportunidad

Anhelo verte

Confesarte que todavía se puede amar de verdad

Prometo cuidarte, prometo amar

Yo sólo te pido una oportunidad

Yo te prometo…

Que si te vienes esta noche conmigo yo te guardo el secreto

A nadie le digo qué hacemos ni cuando nos vemos

Me quiero despertar y lo primero que vea es tu sonrisa

Y no tenerte a mí me desquicia…

Ay quiero

Darte lo que pidas hasta el mundo entero (lo que me pidas baby)

Yeah!

Antes solíamos caminar

Mi mano no podía soltar

Y quiero volverte a besar

Es que me tienes down, down, down

Me tiens down, down, down

Tan sólo te pido una oportunidad

Anhelo verte

Confesarte que todavía se puede amar de verdad

Voy a enseñarte, vas a enamorarte

Yo sólo te pido una oportunidad

Anhelo verte

Confesarte que todavía se puede amar de verdad

Prometo cuidarte, prometo amar

Yo sólo te pido una oportunidad

Llamarte una noche siempre por teléfono

Tu cama y mi cama ya están enseñándonos

El deseo me va a matar

Te juro ya no puedo más

Con estas ganas

Pero es que tu cuerpo me llama

Déjame volver acariciarte y que me digas yo también te anhelo

Ay quiero

Darte lo que pidas hasta el mundo entero…

Antes solíamos caminar

Mi mano no podía soltar

Y quiero volverte a besar

Es que me tienes down, down, down

Me tiens down, down, down

Tan sólo te pido una oportunidad

Anhelo verte

Confesarte que todavía se puede amar de verdad

Prometo cuidarte, prometo amar

Yo sólo te pido una oportunidad

Esto es

Sentimiento Real

Deja Vú

Se viene el mambo

Gustavo y Rein

Los Nenes

YIYI, yeah!

Déjala caer

Efren, prende el Feeling