Para que desaparezca el bolívar solo falta digitalizar el pago del transporte público

El economista Luis Oliveros refirió a lo dicho por Maduro este martes: combinar la dolarización con la economía digital para mantener el bolívar; y aseveró que el oficialista insiste en defender el bolívar por razones ideológicas, pese a que en la práctica la presencia del bolívar es mínima. Destacó que para que desaparezca la moneda nacional solo falta digitalizar el pago del transporte público.

«¿Vamos a un proceso de digitalización? Venezuela está bastante digitalizada desde el punto de vista de los medios de pago. No hay suficiente efectivo, estamos a niveles cercanos a la liquidez monetaria del 2%. Esta es una economía que se acostumbró a la digitalización y el último paso que falta es el pago del transporte público. Si eso se resuelve, el uso del efectivo en Venezuela no existirá porque no tendríamos porque tener bolívares en efectivo», declaró en conversación telefónica con [i]ND [/i]este miércoles.

Enfatizó que durante este año el papel del dólar y de las divisas será aun mayor. «Venezuela sigue y seguirá en hiperinflación, y el papel del bolívar será cada día menor. Eso es lo que anunció Maduro, aunque diga que va a defender el bolívar. Eso es lo que se espera que ocurra en términos generales».

«Los bancos podrán ofrecer productos financieros en dólares, pero también van a poder ofrecer créditos en dólares y esto le dará un nuevo matiz a la dolarización desordenada que estamos viviendo», sentenció.

Asimismo, recordó que la dolarización de facto que vive Venezuela desde hace un tiempo, es algo absolutamente normal en una economía con hiperinflación. «Esta dolarización desordenada e informal se va a mantener por muchísimo más tiempo hasta ser irreversible porque la moneda dejo de cumplir sus funciones».

«Hoy nadie quiere tener bolívares en la cuenta bancaria, en el bolsillo ni quiere pensar en bolívares ni fijar precios en bolívares porque cada día vale menos. Al bolívar se lo come la inflación y se lo come la devaluación».

Subrayó que Maduro no dijo nada nuevo durante su mensaje anual. «Desde el punto de vista ideológico no puede decir que Venezuela va a la dolarización y que vamos a olvidarnos del bolívar porque debe seguir diciendo que la moneda existe, aunque en términos reales cada día son menos las operaciones que se hacen en bolívares. Hay un porcentaje importantísimo de transacciones que se realizan en dólares y no solo en efectivo sino en Zelle o transferencias en divisas», apuntó.

Nicolás Maduro volvió a reconocer que la dolarización «parcial» ha sido una «válvula de escape necesaria y benefactora», pero descartó nuevamente la dolarización total pues insistió en la recuperación del bolívar.

«Se ha hablado de dolarización. Y yo he dicho que las expresiones de dolarización del comercio han sido y son una válvula de escape necesaria y benefactora. Nosotros hemos favorecido la flexibilización de muchos de estos mecanismos que deben pasar a una nueva etapa», señaló Maduro en su memoria y cuenta.

En ese contexto, reiteró que aceptar el uso de divisas ha sido positiva, pero que por eso «es esencial el uso del bolívar», por lo que adelantó que este año «vamos a avanzar hacia la economía 100% digital. Se está trabajando la apertura de cuentas en divisas en 100% Banco. Todo comerciante podrá abrirla, tendrá su tarjeta y pagar en bolívares. Vamos a buscar distintas formas para combinar la dolarización con la economía digital para mantener nuestro signo monetario».