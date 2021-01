Remedios para reducir los eructos

Cuando se acumulan demasiados gases en el estómago debido a una mala digestión, a que se trague aire mientras se coma, o bien debido a trastornos digestivos, es común que se presenten eructos para liberar esta acumulación, lo cual puede ser incómodo cuando son frecuentes, por ello se deben conocer ciertos remedios para evitarlos o reducirlos.

Alimentos y remedios vs eructos

De acuerdo con especialistas del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), también se pueden formar gases en el estómago debido a la presencia de bacterias, además de que los eructos se pueden agudizar debido a estrés o tensión (nervios). Para reducirlos, se recomienda:

1. Alimentos fermentados. Entre ellos la col fermentada o chucrut, el kéfir, el yogur, etc., debido a que la presencia de probióticos, ayudan a mejorar nuestra flora intestinal.

2. Infusiones o consumo de plantas carminativas o que ayudan a eliminar los gases: como la menta, anís verde, anís estrellado, hinojo, angélica, comino, alcaravea y laurel.

Los eructos, proceso conocido como parte de la aerofagia, son un trastorno digestivo benigno o leve, son difíciles de controlar debido a que es algo inconsciente, sin embargo son necesarios para aliviar la sensación abdominal de plenitud o el exceso de aire y gases.

3. Fresas. Favorecen la digestión debido a que estimulan la secreción de jugos gástricos y por su aporte de vitaminas B y K, de acuerdo con el Centro de Desórdenes del Esófago de la Universidad de California en Los Ángeles.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial