‘Spider-Man 3’: Las fotos del rodaje revelan que se ambienta en Navidad

Spider-Man 3 es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel y el equipo ya se encuentra trabajando en la grabación para que los fans puedan disfrutar de ella a finales de 2021. Tom Holland, Zendaya y el resto del reparto están en Atlanta grabando las tercera entrega de la trilogía y se han desvelado algunos detalles desconocidos hasta el momento.

Gracias a JustJared se ha revelado que se ambientará en Navidad -o, al menos, una parte del filme. En una de las imágenes vemos la tienda de donuts en la que trabaja MJ, la cual está decorada con motivos navideños. Es un detalle curioso, ya que probablemente sea la primera cinta del UCM en incluir escenas de esta época.

Zendaya and Tom Holland film scenes for #SpiderMan3 – see the set pics! https://t.co/HI2MOvIgVn — JustJared.com (@JustJared) January 17, 2021

Estas imágenes nos dicen algo más acerca de Spider-Man 3. Muchos supusieron que, tras el final de Spider-Man: Lejos de casa, el Hombre Araña huiría o se distanciaría de sus seres queridos, tal y como recoge ScreenRant. Ver cómo Peter Parker se acerca a Peter Pan Donut & Pastry Shop es una prueba de que ha conseguido limpiar su nombre -o está en ello.

Por otro lado, el usuario de Twitter @cosmic_marvel ha publicado otra tanda de imágenes que conectan con el final de Lejos de casa. En un mural lleno de carteles y pósters podemos ver una ilustración de Mysterio con el texto «YO CREO». También está a la vista un cartel que hace un llamamiento para defender a Spider-Man: «Citizens defend Spidey».

No está de más conocer esto, ya que la nueva entrega de Peter Parker suena tan diferente a lo ya conocido que casi parecía que iba a estar desconectada de su predecesora. A mediados del pasado mes de diciembre salía a la luz que el filme va a conectar con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo que abre la puerta a una posible aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield como el Trepamuros. Por el momento, no hay una confirmación oficial pero los últimos fichajes de la película de Jon Watts parecen ir por ese camino. El regreso que sí está confirmado es el de Jamie Foxx como Electro, villano de The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro.

