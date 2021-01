Trabajadores de la planta Sidetur en Guarenas denuncian retrasos en pagos

Guarenas.- Trabajadores de la planta del Complejo Siderúrgico Nacional ubicada en Guarenas, estado Miranda, denuncian este lunes, 18 de enero, que no han recibido el pago correspondiente a la primera quincena del año 2021.

A través de una circular enviada por la gerencia de recursos humanos, de fecha 15 de enero de 2021, les indicaron que se estaban haciendo los trámites bancarios respectivos para tramitar los pagos; sin embargo, no les aclararon para cuándo podrán contar con el pago correspondiente a su trabajo.

«Estamos reclamando que no nos han pagado. El año pasado, según la información interna y que ha sido divulgada en la prensa, se vendieron 67.757 toneladas de palanquillas que producimos en todas las plantas a nivel nacional. Entonces nos dicen que no nos pueden pagar porque no tienen la disponibilidad financiera en el momento. Alguien está mintiendo», resaltó a El Pitazo el vocero de un grupo de 15 trabajadores de la planta Sidetur en Guarenas, quienes pidieron mantener sus nombres e identidades en reserva por temor a represalias.

En el documento que recibieron el pasado viernes 15 de enero, firmado por Víctor Martínez, director encargado de relaciones humanas del Complejo Siderúrgico Nacional se lee: «Me dirijo a ustedes con la finalidad de informarles que estamos haciendo los trámites bancarios necesarios, a los fines de cancelar las respectivas nóminas (semanal y primera quincena de enero), en las entidades financieras correspondientes. Por lo antes expuesto se hace de su conocimiento que para el día de hoy se imposibilita honrar tales compromisos«.

La situación afecta no solo a los trabajadores de Sidetur Guarenas, sino también a quienes laboran en las plantas de Antímano, Valencia, Guacara, Lara, Barquisimeto, así como a los empleados de la Planta Casima, los departamentos de insumos metálicos y las dependencias de transporte.

Esta fue la circular enviada a los trabajadores el pasado viernes 15 de enero | Foto: cortesía trabajadores

«Los compromisos laborales son intocables. Con eso no se juega. Lamentablemente nuestra calidad de vida y de seguridad laboral ha disminuido en los últimos años. Además de que el sueldo que devengados no es suficiente, nos han arrebatado múltiples beneficios contractuales. Eso también debe ser investigado y cancelado a todos los trabajadores», refirieron los denunciantes.

Los trabajadores no descartaron que puedan emprender acciones de calle, en las próximas semanas, para hacer del conocimiento público los atropellos laborales de los que aseguraron ser víctimas.

Lidk RodeloGran Caracas

