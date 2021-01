ALERTA: Departamento del Tesoro sanciona a un Italiano, al cuñado de Ramos Allup y un tercero por vínculos con #AlexSaab

Washington – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a tres personas, catorce entidades y seis embarcaciones por sus vínculos con una red que intenta evadir las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela.

El régimen ilegítimo de Maduro ha seguido utilizando a Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) como su principal conducto para que la corrupción explote y se beneficie de los recursos naturales de Venezuela. La acción de hoy, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, según enmendada, se basa en las designaciones de la OFAC del 18 de junio de 2020 dirigidas a Libre Abordo, S.A. de C.V. (Libre Abordo) y una red más amplia con sede en México involucrada en la venta ilícita de petróleo venezolano. La acción de hoy se dirige a orquestadores y facilitadores adicionales con vínculos con la red de México que han conspirado con el ministro de petróleo de Maduro, Tareck El Aissami Maddah (El Aissami), y el lavado de dinero acusado Alex Nain Saab Moran (Saab) para negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano. «Aquellos que facilitan los intentos del régimen ilegítimo de Maduro de eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela», dijo el secretario Steven T. Mnuchin. «Estados Unidos sigue comprometido con atacar a quienes permitan el abuso de los recursos naturales de Venezuela por parte del régimen de Maduro».

Los principales actores designados hoy incluyen a Alessandro Bazzoni (Bazzoni), Francisco Javier D’Agostino Casado (D’Agostino), Philipp Paul Vartan Apikian (Apikian), Elemento Ltd (Elemento) y Swissoil Trading SA (Swissoil).

CONTINUACIÓN DE SANCIONES RED DE EVASIÓN

El 18 de junio de 2020, la OFAC designó a Joaquín Leal Jiménez (Leal), Olga María Zepeda Esparza (Zepeda), Verónica Esparza García (Esparza), Libre Abordo y Schlager Business Group S. de R.L. de C.V. (Schlager Business Group) por operar un esquema de evasión de sanciones en beneficio del régimen ilegítimo de Maduro y PdVSA. El régimen ilegítimo de Maduro, PdVSA y Saab reclutaron a Libre Abordo y Leal en un esquema diseñado para evadir las sanciones de Estados Unidos en el que Leal sirvió como conducto entre la red con sede en México y Saab, D’Agostino y Bazzoni. Elemento tiene su sede en Valletta, Malta, y ha operado en el sector petrolero global desde al menos 2017. Elemento ha comprado aceite de PdVSA y luego lo ha revendido a terceros en nombre de Bazzoni. Entre julio de 2019 y julio de 2020, Elemento levantó y negoció la venta de al menos cinco envíos de petróleo crudo de origen venezolano suministrado por PdVSA, varios de los cuales se coordinaron directamente con Libre Abordo o Swissoil. Elemento fue designado hoy para operar en el sector petrolero de la economía venezolana y porque ha ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, PdVSA. Swissoil, con sede en Ginebra, Suiza, participó en el plan ayudando en la venta y envío de petróleo crudo de origen venezolano a compradores en Asia. Swissoil a menudo actuaba como el destinatario, o la entidad financieramente responsable de la recepción de un envío, para los envíos de petróleo negociados por Elemento. Swissoil también recibió al menos un envío de petróleo venezolano en Asia. Swissoil fue designada hoy para operar en el sector petrolero de la economía venezolana y porque ha ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a, o en apoyo de, PdVSA. D’Agostino, ciudadano con doble nacionalidad hispano-venezolana, trabajó con Saab, Leal y Bazzoni para coordinar la compra y venta de petróleo crudo de origen venezolano en nombre de PdVSA. D’Agostino ha estado involucrado en el sector petrolero venezolano desde al menos 2012 y se ha asociado con Bazzoni y otros en múltiples empresas comerciales con PdVSA. D’Agostino ha estado implicado en varios proyectos en el sector petrolero venezolano. D’Agostino fue designado hoy para operar en el sector petrolero de la economía venezolana y porque ha ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, PdVSA. Bazzoni, junto con D’Agostino, es un facilitador central de la red, que conecta a Elemento y Swissoil con PdVSA y Saab. Bazzoni, ciudadano italiano, ha sido fundamental en la coordinación de la compra y venta de petróleo crudo de origen venezolano de PdVSA. Tras el arresto de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde y la designación de Leal por parte de la OFAC, Bazzoni asumió el papel de coordinación central en el esquema en curso para negociar la reventa de petróleo crudo de origen venezolano de PdVSA y fletar buques dispuestos a ir a Venezuela para cargar petróleo. . Bazzoni fue designado hoy para operar en el sector petrolero de la economía venezolana y porque ha ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, PdVSA. Apikian, de nacionalidad suiza, es el propietario y director de Swissoil y ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo crudo de origen venezolano. Apikian fue designado hoy por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre de Swissoil, directa o indirectamente. ENTIDADES DESIGNADAS PARA SER PROPIEDAD O CONTROLADA POR PERSONAS BLOQUEADAS También se designan hoy nueve entidades propiedad o controladas por Bazzoni, D’Agostino o Elemento: Elemento Oil and Gas Ltd (Elemento Oil) es una entidad con sede en Malta constituida en marzo de 2015. Bazzoni es el único accionista de Elemento Oil. Elemento Oil fue designado por ser propiedad o estar controlado por Bazzoni. Elemento Solutions Limited es una entidad constituida en el Reino Unido. Elemento Solutions Limited fue designado por ser propiedad o estar bajo el control de Elemento. Element Capital Advisors Ltd es una entidad con sede en Panamá incorporada en las Islas Vírgenes Británicas y fue designada para ser propiedad o estar bajo el control de D’Agostino. AMG S.A.S. di Alessandro Bazzoni & C. (AMG) es una entidad constituida en Italia. AMG fue designado por ser propiedad o estar bajo el control de Bazzoni. Serigraphiclab di Bazzoni Alessandro (Serigraphiclab) es una entidad italiana constituida como empresa unipersonal propiedad de Alessandro Bazzoni. Serigraphiclab fue designado por ser propiedad de Bazzoni o estar bajo su control. Jambanyani Safaris es una entidad con sede en Zimbabwe y fue designada para ser propiedad de D’Agostino o estar bajo su control. D’Agostino & Company, Ltd es una entidad ubicada en Venezuela. D’Agostino & Company, Ltd fue designada por ser propiedad o estar bajo el control de D’Agostino. Catalina Holdings Corp. (Catalina) es una entidad incorporada en Nueva York y fue designada para ser propiedad o estar bajo el control de D’Agostino. 82 Elm Realty LLC (82 Elm) es una sociedad de responsabilidad limitada de Nueva York y fue designada para ser propiedad o estar bajo el control de D’Agostino. BUQUES La acción de hoy también incluye la designación y bloqueo de las siguientes entidades marítimas y embarcaciones. Las entidades fueron designadas para operar en el sector petrolero de la economía venezolana, y las embarcaciones fueron identificadas como propiedad bloqueada de estas entidades. Todos los buques han levantado petróleo venezolano recientemente y, por lo tanto, han facilitado la evasión continua de sanciones y actividades relacionadas para PdVSA y el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro: Fides Ship Management LLC tiene su sede en Odessa, Ucrania, y gestiona u opera los siguientes buques: Baliar es un petrolero de crudo de bandera liberiana (OMI: 9192258). Balita es un petrolero de crudo con bandera de Camerún (OMI: 9176773). Domani es un buque cisterna lanzadera con bandera de Camerún (OMI: 9041057). Freedom es un petrolero de crudo con bandera de Camerún (OMI: 9018464). Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA) se encuentra en Venezuela. INEA es el propietario registrado del buque Maksim Gorky. Maksim Gorky es un petrolero de crudo con bandera rusa (OMI: 9590008). Rustanker LLC se encuentra en Krasnodarskiy Kray, Rusia y es el propietario registrado del buque Sierra. Sierra es un petrolero de crudo de bandera rusa (OMI: 9147447). IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas y entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las personas y entidades designadas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.